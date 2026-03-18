SBT escolhe ‘Doménica Montero’ para substituir ‘Presente de Amor’

A novela “Doménica Montero”, produzida pela Televisa e protagonizada por Angelique Boyer, estreia na programação do SBT no início de abril, ocupando a faixa das 20h45. Essa decisão vem em um momento em que a emissora busca melhorar seus índices de audiência, já que a atual trama, “Presente de Amor”, não tem conseguido bons resultados, raramente atingindo uma média acima dos 3 pontos.

Com o desempenho insatisfatório da novela atual, o SBT decidiu encurtar a sua exibição e acelerar a finalização dos episódios para abrir espaço para “Doménica Montero”. A mudança foi inicialmente anunciada por perfis nas redes sociais e deve ser oficializada pela emissora em breve.

“Doménica Montero” é uma adaptação que revisita uma história já conhecida no cenário televisionado. A obra original de 1978 deu origem a várias versões, incluindo “La dueña” em 1996 e “Soy tu dueña” em 2010. No Brasil, essa narrativa foi adaptada anteriormente em “Amor e Ódio”, exibida pelo SBT em 2001.

A trama gira em torno de Doménica, uma jovem rica que está prestes a se casar com Max, um homem de caráter duvidoso. Após ser abandonada no altar, Doménica se retira para uma fazenda chamada ‘La Abandonada’, onde se transforma em uma mulher fria e temida. Neste novo ambiente, ela enfrenta Genaro, o capataz da propriedade, e ao mesmo tempo vê seu destino se entrelaçar com Luís Fernando, o proprietário de outra fazenda. O amor entre eles enfrenta diversos desafios, incluindo o retorno de Max, Kiara e Pilar, que complicam ainda mais a situação.

Ainda não está claro se a novela manterá o título original em sua exibição no Brasil, já que o SBT está avaliando essa possibilidade. A produção já foi lançada em outros países, estreando pela Univision nos Estados Unidos em dezembro de 2025 e pelo canal Las Estrellas no México em janeiro de 2026.