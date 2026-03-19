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Pedro Bial não participará do discurso final do ‘BBB 26’

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Pedro Bial. Foto: Divulgação/Globo
Pedro Bial descarta participação no discurso da final do 'BBB 26'

Pedro Bial, ex-apresentador do reality “Big Brother Brasil”, comentou sobre os pedidos de fãs para que ele voltasse a participar da final da atual edição, o “BBB 26”. Ele expressou que ficou lisonjeado com essa mobilização, mas deixou claro que não tem a intenção de se envolver na final, nem mesmo dividir esse momento com o atual apresentador, Tadeu Schmidt.

Bial revelou que está acompanhando a temporada do programa, embora não consiga assistir a todas as edições na íntegra. Para ele, o “Big Brother” continua sendo um tema relevante e popular entre os espectadores brasileiros, por isso merece sua atenção.

Recentemente, o nome de Bial se tornou assunto nas redes sociais, com muitos internautas expressando o desejo de vê-lo na decisão do “BBB 26”. Contudo, em uma entrevista, ele reafirmou que confia plenamente na capacidade de Tadeu para conduzir a final. Bial declarou: “Fiquei muito lisonjeado, fico muito feliz que ainda se lembra de mim, mas o Tadeu tá mais do que à altura de fazer o discurso final.”

A grande final do “BBB 26” está marcada para o dia 21 de abril de 2026, seguindo a tradição recente de encerrar a temporada sempre às terças-feiras, após quase 100 dias de confinamento. Neste clima de expectativa, muitos internautas também comentam sobre a possibilidade de Ana Paula Renault, ex-participante de edições anteriores, conquistar o prêmio. Essa discussão traz à tona memórias do tempo em que Bial ainda apresentava o programa.

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