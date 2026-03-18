Record mantém trio do ‘Hoje em Dia’ e não substitui Ticiane

A Record decidiu manter a formação atual do programa “Hoje em Dia”, mesmo após a saída de Ticiane Pinheiro, que assinou contrato com a Globo para apresentar um reality show na plataforma Globoplay. A emissora optou por manter os apresentadores Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, descartando a necessidade de um quarto integrante neste momento.

A mudança foi formalizada em uma comunicação enviada ao mercado publicitário, que confirmou que o formato do programa se manterá. Antes dessa decisão, a Record cogitou adicionar um novo apresentador, testando internamente algumas opções, incluindo Rafa Brites. No entanto, essas discussões não avançaram, especialmente pela associação de Brites a outro projeto, o “Canta Comigo”, ao lado de Felipe Andreoli.

O “Hoje em Dia” está no ar desde 2005 e, mesmo sem Ticiane, a Record acredita que o programa continuará a ser rentável em suas ações comerciais. A apresentadora se tornou uma figura importante do matinal durante quase uma década, especialmente em parcerias de merchandising com Ana Hickmann. Apesar da saída, a emissora viu que o desempenho comercial do programa se sustenta sem uma substituição imediata.

Atualmente, “Hoje em Dia” mantém uma média entre 3 e 4 pontos de audiência na Grande São Paulo, ocupando a vice-liderança na faixa horária, embora ocasionalmente perca minutos para o “Primeiro Impacto”. Cada ponto na cidade corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios, o que demonstra a importância da continuidade do programa na grade da Record. Diante desse cenário, a emissora optou por continuar com a formação atual e evitar mudanças precipitadas.