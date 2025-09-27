SBT enfrenta dificuldade de audiência com Coração Indomável

Na última sexta-feira, 26 de setembro, o SBT enfrentou dificuldades em sua programação no início do horário nobre. O telejornal Aqui Agora registrou apenas 2 pontos de audiência na Grande São Paulo, seu pior desempenho desde a reestreia. Com esse resultado, a emissora ficou em quarto lugar no ranking de audiência, superada pela Band, que obteve 3 pontos com o programa Brasil Urgente.

A situação não melhorou com a reprise da novela mexicana Coração Indomável, que também ficou em quarto lugar, com 2,3 pontos de audiência. A trama, que conta com as atuações de Ana Brenda Contreras, Daniel Arenas e César Évora, é transmitida exclusivamente em São Paulo, às 18h30.

Os números apresentados são preliminares e podem ser ajustados em dados consolidados. Para referência, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 casas sintonizadas na Grande São Paulo. Essas informações são importantes para o mercado publicitário.

Em relação ao telejornal Aqui Agora, há discussões internas na direção do SBT sobre possíveis mudanças. Uma das propostas em análise é transformar o programa em uma atração semanal, a ser exibida aos sábados, com Geraldo Luís como âncora.

Além disso, a emissora já está planejando um novo telejornal, que ainda se encontra em desenvolvimento. A ideia é criar um formato que se comunique de forma mais efetiva com o público, buscando assim melhorar os índices de audiência no horário das 17h30.