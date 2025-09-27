Daphne Bozaski como Lucélia: a primeira vilã de Três Graças

Daphne Bozaski, conhecida por sua interpretação da doce Lupita em “Família é Tudo”, vai enfrentar um novo desafio em sua carreira. A atriz dará vida à vilã Lucélia na nova novela “Três Graças”, que estreia no dia 20 de outubro, às 21h, na Globo.

Na trama, Lucélia é uma jovem órfã que se muda para a casa do tio, Kasper, interpretado por Miguel Falabella, e do seu companheiro, João Rubens, vivido por Samuel de Assis. Essa personagem é bem diferente das mocinhas que marcaram a carreira de Bozaski, pois carrega rancor e preconceito. Ambiciosa, ela pretende conquistar poder e espaço em sua nova casa, mesmo que isso cause conflitos familiares. Seu principal alvo será a prima Maggye, interpretada por Mell Muzzillo, que ela despreza e tentará prejudicar continuamente.

A atriz compartilhou sua empolgação com a nova interpretação, afirmando que, ao ler o roteiro, se sentiu tão envolvida que não conseguia parar. “Eu estava ansiosa para saber como a história se desenrolaria”, contou.

Aos 33 anos, Bozaski celebra sua estreia em uma novela das 21h. Ela reconhece a diferença entre Lucélia e seus papéis anteriores, que foram mais leves e ingênuos. “É uma alegria estar de volta com uma personagem bem diferente da Lupita. Lucélia vem para ser odiada, o desafio é transmitir esse desconforto ao público, mas de uma forma que a personagem seja crível”, disse.

Daphne começou sua carreira em “Malhação: Viva a Diferença” e passou pela série “As Five”. Sua popularidade cresceu ainda mais após seu papel em “Nos Tempos do Imperador”, e, recentemente, como Lupita em “Família é Tudo”. Com “Três Graças”, ela se junta ao grupo de atores que alternam entre papéis adorados e vilanias, um caminho comum para quem deseja uma carreira longa na televisão.

A novela também conta com um elenco recheado de talentos, trazendo de volta veteranos e revelando novos nomes. Além de Daphne, “Três Graças” terá Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Marcos Palmeira, Rômulo Estrela, Andréia Horta, entre outros, com participações especiais dos cantores Xamã e Belo.

A direção artística é de Luiz Henrique Rios, e a novela substituirá “Vale Tudo”, trazendo uma nova história para o horário nobre da televisão. A expectativa para a estreia é alta, e os fãs estão ansiosos para ver a nova faceta da atriz em uma trama envolvente.