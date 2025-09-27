Maior aquário do mundo tem 48,7 milhões de litros d’água

O Chimelong Ocean Kingdom, localizado em Zhuhai, na província de Guangdong, sul da China, é um dos maiores feitos da engenharia aquática. Inaugurado em 2014, esse parque temático não é só diversão, mas um impressionante complexo científico e turístico. Ele conquistou cinco recordes do Guinness, se destacando como o maior aquário do mundo com seus gigantescos 48,75 milhões de litros de água salgada.

Além de chamar a atenção pela sua grandiosidade, o Chimelong transformou Zhuhai em um hotspot internacional para aqueles que amam a vida marinha. O investimento de mais de US$ 2 bilhões fez toda a diferença na cidade, atraindo tanto turistas quanto profissionais interessados em descobrir como recriar um oceano em um espaço controlado.

Dimensões colossais que desafiam a imaginação

Para ter uma ideia da grandeza do Chimelong Ocean Kingdom, veja alguns dados interessantes:

48,75 milhões de litros de água , o que equivale a quase 20 piscinas olímpicas.

, o que equivale a quase 20 piscinas olímpicas. O< strong>tanque principal tem impressionantes 22,7 milhões de litros .

. Maior painel de acrílico do mundo : são **39,6 metros de comprimento** por **8,3 metros de altura** e **65 cm de espessura**, permitindo aos visitantes uma vista espetacular do interior.

: são **39,6 metros de comprimento** por **8,3 metros de altura** e **65 cm de espessura**, permitindo aos visitantes uma vista espetacular do interior. Lar de tubarões-baleia, que podem chegar a mais de 12 metros de comprimento, além de arraias-gigantes e várias espécies de peixes raros.

Esses números são realmente incríveis e explicam por que o Guinness World Records reconheceu essa estrutura como uma das maiores já feitas para recriar ambientes marinhos.

A engenharia por trás do gigante de vidro

Criar o maior aquário do mundo foi um verdadeiro desafio de engenharia. O painel de vidro, por exemplo, foi projetado em camadas de acrílico que suportam pressões enormes da água.

O sistema de filtragem e controle da água é super avançado. Milhares de bombas, sensores e filtros trabalham sem parar para garantir que a salinidade, a temperatura e o oxigênio estejam sempre nas condições ideais. Isso tudo para cuidar do bem-estar dos animais e manter o equilíbrio do ecossistema que foi artificialmente criado.

Os engenheiros enfrentaram o desafio de não apenas construir a estrutura, mas também de simular as condições do oceano, como correntes internas e iluminação natural.

Tubarões-baleia: estrelas de um mar artificial

Entre as incríveis espécies que habitam o Chimelong, os tubarões-baleia são um verdadeiro espetáculo. Esses gigantes, que podem pesar mais de 20 toneladas, são raramente vistos em aquários, o que torna o Chimelong um dos poucos lugares onde é possível observá-los de perto.

O tanque principal foi feito especialmente para dar liberdade a esses imensos peixes, que nadam ao lado de arraias-manta e cardumes vibrantes, proporcionando aos visitantes uma experiência única, como se estivessem no meio do oceano.

Recordes do Guinness que impressionam

O Chimelong Ocean Kingdom ostenta cinco recordes mundiais do Guinness:

Maior volume de água em um aquário: 48,75 milhões de litros. Maior tanque individual de aquário: 22,7 milhões de litros. Maior painel acrílico: 39,6 m x 8,3 m, com 65 cm de espessura. Maior janela subaquática: com 129 m² de área transparente. Maior domo de observação: visual de 360º dentro do aquário.

Esses recordes não apenas destacam a grandiosidade do aquário, mas também o seu papel como referência em engenharia moderna.

Entre ciência e espetáculo

Mas o Chimelong não é só uma atração turística. Ele tem um compromisso sério com a ciência, com programas de pesquisa em biologia marinha e reprodução de espécies ameaçadas. O parque colabora com universidades e centros de conservação para aprender mais sobre tubarões e peixes tropicais.

Claro, a presença de tamanha diversidade em cativeiro gera discussões. Algumas organizações argumentam que peixes como os tubarões-baleia não deveriam ser mantidos em tanques devido ao seu tamanho e hábitos migratórios. O Chimelong, por sua vez, defende que os cuidados com os animais e a educação ambiental que eles proporcionam são fundamentais.

Turismo e impacto econômico

Desde que abriu as portas, o Chimelong Ocean Kingdom já recebeu milhões de visitantes, tornando-se um dos pontos turísticos mais populares da China. A atração revitalizou a cidade de Zhuhai, que agora tem mais hotéis, restaurantes e infraestrutura para receber turistas de todas as partes do mundo.

O impacto econômico gerado pelo parque é impressionante, chegando a centenas de milhões de dólares por ano e consolidando o Chimelong como uma vitrine da capacidade chinesa em construir megaempreendimentos.

O fascínio humano pelo colossal

A grandiosidade do Chimelong Ocean Kingdom reflete o desejo humano de buscar o extraordinário. Assim como arranha-céus e outras construções impressionantes, o aquário é um exemplo do quanto a tecnologia pode nos ajudar a se aproximar do que antes parecia impossível.

Esse feito, no entanto, também faz a gente pensar: até que ponto reproduzimos ecossistemas apenas para o nosso entretenimento e onde isso pode realmente contribuir para a ciência e a conservação ambiental?

Um oceano engarrafado

Com quase 49 milhões de litros de água, o Chimelong Ocean Kingdom é, de fato, um oceano engarrafado em vidro. O enorme painel de acrílico, que parece uma parede de três andares, oferece uma visão de vida marinha que geralmente só vemos em mergulhos profundos.

Mais do que apenas números, a experiência de ver tubarões-baleia nadando em um tanque gigante provoca sentimentos de fascínio e respeito.

O legado do maior aquário do mundo

Uma década após sua abertura, o Chimelong Ocean Kingdom continua a ser um exemplo em engenharia aquática, turismo e nos leva a discutir os limites da interação entre o homem e a natureza. Seu título de maior aquário do mundo vai além dos números — é um marco da capacidade humana de criar ambientes que ainda conseguem impressionar e inspirar. É um reflexo da beleza e força da vida marinha, mesmo dentro de limites controlados.