SBT encerra remake de ‘A Usurpadora’ e exibe vídeos virais

A novela “A Usurpadora”, que foi adaptada para o formato de série e exibida nas madrugadas do SBT, chegou ao fim sem conquistar o público. A produção, que tinha apenas 10 capítulos, não conseguiu fazer sucesso e registrou menos de 1 ponto de audiência, um desempenho abaixo do que era esperado e inferior ao do extinto programa SBT PodNight.

Com a baixa audiência da novela, a emissora decidiu fazer uma alteração imediata na programação. A partir de agora, o SBT irá exibir o programa “Notícias Impressionantes”, que apresenta uma compilação de vídeos virais da internet. Esta nova atração entra no lugar da novela com a expectativa de melhorar a performance do horário.

Inicialmente, a ideia da emissora era aumentar a duração do programa de notícias, o SBT Notícias. No entanto, essa mudança foi descartada devido a complicações na operação das afiliadas, já que qualquer modificação na programação local poderia causar desorganização. Por isso, o SBT optou por uma abordagem mais simples e rápida, escolhendo um formato que se adequasse melhor ao horário da madrugada.

A tentativa de fazer “A Usurpadora” elevar a audiência não surtiu efeito, e a novela acabou contribuindo para a queda nos índices de audiência. Ao substituir a produção por uma atração de menor custo e que pode ser facilmente encaixada na programação, a emissora busca conter a baixa audiência nesse horário sem provocar mudanças significativas na estrutura local das afiliadas. Essa decisão reflete a necessidade do canal de se adaptar e reagir a um desempenho abaixo do esperado.