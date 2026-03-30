Globo adianta final do quadro de Eliana por queda de audiência

A emissora Globosat está promovendo mudanças no programa “Em Família com Eliana”, especialmente em seu reality musical “Minha Família É Um Show”. Originalmente planejado para se estender até junho, o quadro será encerrado em abril devido a uma queda nas audiências.

As apresentações musicais das famílias, que compõem o centro da competição, têm sido responsáveis pela diminuição dos índices de audiência, mesmo com o programa líder em seu horário. Diante dessa situação, a direção da emissora decidiu antecipar a final do reality.

Como parte das novas estratégias, a Globo está avaliando a introdução de um game show de perguntas e respostas como substituto para “Minha Família É Um Show”. Essa nova proposta permitirá que Eliana receba convidados no palco, trazendo uma dinâmica diferente para o programa. Dois modelos de game show que já pertencem ao acervo da emissora estão sendo considerados.

Atualmente, no quadro musical, as famílias competem para ganhar um carro. A decisão de encurtar esse formato e testar uma nova abordagem faz parte de um esforço contínuo da produção para adaptar-se às reações do público. A apresentadora já comentou em entrevistas que o programa será ajustado conforme as necessidades da audiência. Eliana afirma que o formato é gravado poucos dias antes de ir ao ar, visando trazer um conteúdo sempre atual e relevante.

Na Grande São Paulo, o programa tem registrado médias de audiência entre oito e dez pontos, com cada ponto representando cerca de 78.781 domicílios sintonizados. Com essa reformulação, a emissora busca manter a relevância do programa e evitar novas quedas nos índices de audiência nos próximos domingos, especialmente durante a Copa do Mundo, quando o programa sairá do ar e retornará no segundo semestre.