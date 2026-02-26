Jejum na quaresma: 5 dicas para uma prática saudável

O período da Quaresma é cheio de significados e abstinências, certo? Para muitos, é uma chance de reflexão e reconexão consigo mesmo. Porém, vamos ser claros: jejuar não precisa ser sinônimo de sofrimento ou de restrições pesadas que te deixem exausto. Quando feito de maneira consciente, o jejum pode trazer equilíbrio tanto para o corpo quanto para a mente.

A nutricionista Kerlin Aline Schmitz Costacurta, que também é empresária e cofundadora do Divina Terra, ressalta que a chave é a moderação. “O jejum não precisa ser radical para ter valor. Com boas escolhas alimentares, dá pra respeitar a tradição e ainda assim cuidar da saúde”, comenta.

O verdadeiro sentido do jejum

Historicamente, o jejum da Quaresma carrega um significado muito mais profundo: é sobre reduzir excessos para abrir espaço para a oração e a reflexão. Ou seja, a meta não é só comer menos, mas cultivar uma alimentação consciente.

Quando essa prática se transforma em dietas extremas ou em longos períodos sem comida, ela perde totalmente o seu propósito. Isso pode resultar em fraqueza, irritação e até dificuldades de concentração.

Kerlin reforça que disciplina não é sinônimo de privação. “O corpo precisa de nutrientes para funcionar. Cuidar da espiritualidade também inclui se cuidar”, explica.

Aproveitar ingredientes frescos e preparar as refeições em casa pode ser uma excelente forma de aliar a experiência espiritual ao cuidado do corpo. Igual àquelas vezes em que você faz um prato caprichado e sente que não só alimenta o corpo, mas também a alma.

Jejum saudável na Quaresma

Para que o jejum seja equilibrado, é essencial respeitar as necessidades do corpo. Aqui vão algumas dicas práticas que podem te ajudar durante esse período:

1. Priorize qualidade, não apenas quantidade

Mesmo com refeições mais simples, focar em alimentos nutritivos é fundamental. Capriche nas verduras, legumes, grãos integrais e até nas proteínas leves, como ovos e peixes. Um bom prato com esses ingredientes não só é saudável, mas também muito saboroso!

2. Evite compensações calóricas

Um erro comum é substituir a carne por pães refinados e doces, o que pode te deixar cansado e ainda provocar picos de glicose. Mantenha o foco na moderação e evite exageros.

3. Hidrate-se adequadamente

Água é vida, e em épocas de mudança na alimentação, ela é ainda mais importante. Chás naturais e caldos leves também são ótimos aliados, especialmente em dias mais frios.

4. Respeite seu corpo

É bom ter em mente que crianças, gestantes e pessoas com condições de saúde não devem fazer restrições alimentares sem a orientação de um profissional. A espiritualidade não deve causar prejuízo.

5. Aposte em alimentos naturais

Escolher ingredientes frescos e fazer suas refeições em casa ajuda a alinhar o cuidado com a saúde ao propósito espiritual. Como a Kerlin diz: “Escolher alimentos mais naturais é uma maneira de praticar consciência à mesa”.

Equilíbrio: o caminho da verdadeira disciplina

O foco da Quaresma não é punir você, mas ensinar algo importante. Adotar um jejum equilibrado, com escolhas inteligentes e uma alimentação nutritiva, permite viver esse período com ânimo e serenidade. No final das contas, o que realmente importa não é só o que você deixa de comer, mas sim como aprende a viver de maneira mais simples e amorosa com os outros.