SBT encerra ‘Podnight’ e lança remake de ‘A Usurpadora’ na madrugada

A partir do dia 16 de março, o SBT irá exibir o remake da novela “A Usurpadora” durante a madrugada, logo após o programa “Operação Mesquita”. Essa mudança acontece no lugar do “SBT Podnight”, que apresentava uma audiência baixa. Com essa nova atração, a emissora espera atrair mais telespectadores e competir melhor com outras redes durante a madrugada.

Além dessa troca, o canal está se preparando para um mês de abril recheado de novidades. O destaque vai para a nova temporada de “Fábrica de Casamentos”, agora sob a apresentação de Ana Furtado, que promete trazer uma nova abordagem ao formato. Outra atração que está de volta é o “Comédia SBT”, que resgata o humor popular que caracterizou a emissora em suas melhores fases.

Abril também marcará a estreia das transmissões da Copa Sul-Americana, ampliando a cobertura de eventos esportivos na programação da emissora.

Um dos eventos mais esperados, o “Troféu Imprensa”, será exibido no último domingo do mês, reunindo convidados especiais e homenageando os destaques da comunicação e do entretenimento.

O remake de “A Usurpadora” faz parte de um projeto maior da Televisa, denominado “Fábrica de Sonhos”, que visa adaptar clássicos da novela para um formato mais atual. Nesta nova versão, a atriz Sandra Echeverría interpreta tanto a vilã Paola quanto a protagonista Paulina Bracho. A trama começa a se desenrolar quando Paola decide trocar de lugar com sua irmã gêmea, levando a uma série de eventos repletos de tensão, incluindo um atentado que altera o curso da história.

A sobrevivência de Paulina à tentativa de assassinato provoca uma virada significativa na narrativa. Ela decide assumir o papel de primeira-dama, o que desencadeia uma intensa disputa de poder entre as irmãs.

Dessa forma, o SBT não só substitui um programa com baixa audiência, mas também introduz uma história envolvente e popular, alinhando suas estratégias para recuperar e cativar o público.

