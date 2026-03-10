Menopausa: cuide da saúde e mantenha o bem-estar

O corpo da mulher vive muitas mudanças ao longo da vida, e uma das mais significativas é a menopausa. Esse é um marco que sinaliza o fim da fase reprodutiva, mas não precisa ser sinônimo de sofrimento. Antes de chegar à menopausa propriamente dita, a mulher passa pelo climatério, onde sintomas como ondas de calor, cansaço e ganho de peso podem surgir. A boa notícia é que, com orientação adequada, dá para atravessar essa fase sem grandes desgastes.

A ginecologista Carolina Tukiyama aponta que a menopausa é uma etapa natural e, com acompanhamento médico, é possível manter a rotina e a qualidade de vida. Assim, mesmo que o corpo esteja mudando, é possível continuar tocando a vida com equilíbrio.

Primeiros sinais da menopausa

Normalmente, a menopausa acontece entre 45 e 55 anos. A principal mudança vem da redução na produção dos hormônios femininos, especialmente o estrogênio. Os primeiros sintomas incluem:

Alterações no ciclo menstrual : períodos irregulares ou atrasos.

: períodos irregulares ou atrasos. Fogachos : aquelas ondas de calor desconfortáveis, que podem também vir com o famoso suor noturno.

: aquelas ondas de calor desconfortáveis, que podem também vir com o famoso suor noturno. Alterações psicológicas : é comum sentir mais irritabilidade ou ansiedade.

: é comum sentir mais irritabilidade ou ansiedade. Queda da libido : o desejo sexual pode diminuir nesse período.

: o desejo sexual pode diminuir nesse período. Mudanças no corpo: como ressecamento vaginal e dificuldades para dormir.

Se você notar esses sinais, não ignore. A melhor atitude é procurar um ginecologista. Esse profissional poderá solicitar exames e, se necessário, encaminhar para outras especialidades.

Riscos durante o climatério

Uma boa dose de acompanhamento médico é crucial durante o climatério. Nesse período, algumas complicações podem surgir, como o aumento de gordura abdominal, alterações no colesterol e até perda de massa muscular e óssea. Isso pode elevar o risco cardiovascular e trazer mudanças na pele e nos cabelos. Então, manter os exames em dia nunca foi tão importante!

Como se preparar para o período

Cuidar da saúde é fundamental para enfrentar essa fase com qualidade de vida. Carolina recomenda que a menopausa seja vista como uma oportunidade de reorganizar a saúde, focando no bem-estar e na autonomia.

Identificar os primeiros sinais é apenas o começo! Consultas regulares ao ginecologista, atualizar seus exames e avaliar a saúde óssea e cardiovascular são passos chave. Em algumas situações, tratamentos hormonais podem ser indicados. Se os sintomas começarem a atrapalhar seu dia a dia, buscar ajuda médica para opções de tratamento é essencial.

Mantendo o ritmo durante a menopausa

As mudanças hormonais impactam tanto o corpo como a mente, mas não querem dizer que você precisa parar de se exercitar ou levar uma vida menos plena. Manter a saúde em várias frentes é possível:

1. Saúde mental

Cuidar da saúde mental é super importante. Alterações de humor, ansiedade e até dificuldades de concentração podem aparecer. Investir em técnicas de controle do estresse e buscar apoio psicológico podem fazer toda a diferença.

2. Saúde física

Estar em movimento é crucial. A atividade física ajuda a controlar os sintomas da menopausa, como o aumento de peso, além de fortalecer a massa óssea e proporcionar mais disposição. Lembre-se: respeitar seu corpo e fazer ajustes nos treinos é fundamental!

3. Saúde sexual

A vida sexual pode continuar ativa. Se você notar sintomas como ressecamento vaginal ou queda da libido, não hesite em buscar orientação médica. Existem opções para resolver essas questões.

O segredo está em ouvir seu corpo e cuidar dele com carinho. Revisar hábitos alimentares, a rotina de exercícios e como lidamos com o estresse diário são passos que podem trazer bem-estar nessa nova fase da vida.