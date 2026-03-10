Gergelim: descubra os surpreendentes benefícios para a saúde

O gergelim é uma sementinha que tem ganhado cada vez mais espaço na nossa mesa — e com razão! Além de saboroso, ele oferece uma carga de nutrientes que fazem bem para a saúde. Vem da planta conhecida como Sesamum indicum e é cultivado há milênios, especialmente na África e na Ásia. Hoje, você vai encontrá-lo em uma variedade de pratos, como pães, saladas, molhos, doces e até na famosa pasta tahine.

Quando você dá uma mordida em uma receita com gergelim, percebe de imediato o seu sabor levemente amendoado e a crocância que traz textura aos pratos. Mas o que realmente importa é o que essas pequenas sementes podem fazer pelo nosso corpo. Elas são uma verdadeira fonte de proteína, fibras, gorduras saudáveis e uma série de vitaminas e minerais, como cálcio e magnésio. Deu para ver que incluir gergelim na sua dieta pode ser uma sacada esperta para dar um up na saúde!

1. Ajuda a fortalecer os ossos

O gergelim é uma baita fonte de minerais que fazem bem para os ossos. Para se ter uma ideia, 100 gramas dessa semente oferecem cerca de 825 mg de cálcio — é quase um copo de leite! Também tem magnésio e fósforo, que juntos contribuem para a saúde óssea. Isso é essencial, principalmente para aqueles que não consomem muito laticínio. Fortalecer os ossos é importante porque, segundo as estatísticas, uma boa parte da população com mais de 50 anos pode enfrentar fraturas.

2. Contribui para a saúde do coração

Infelizmente, as doenças cardíacas são uma das principais causas de morte no Brasil. O dado é alarmante: a cada 90 segundos, uma pessoa perde a vida devido a problemas cardiovasculares. Mas nem tudo está perdido! A boa alimentação pode ser um grande aliado. O gergelim, com suas gorduras boas e antioxidantes como a sesamina, ajuda a cuidar do seu coração, equilibrando o colesterol e promovendo boa circulação. É um detalhe que pode fazer toda a diferença no dia a dia.

3. Auxilia no funcionamento do intestino

Quem já enfrentou problemas de intestino sabe como isso pode ser desconfortável. Aqui entra mais uma vez o gergelim. Ele é rico em fibras que têm um papel importante na digestão — cerca de 11,9 gramas em 100 gramas de sementes. Essas fibras ajudam a manter o intestino funcionando bem, evitando aquele incômodo de constipação. Além disso, um intestino saudável é vital para a absorção dos nutrientes e para o sistema imunológico.

4. Possui ação antioxidante

Os radicais livres estão por toda parte, e é bom saber que o gergelim pode ajudar a combatê-los. Esses elementos indesejados podem causar danos celulares se acumularem, acelerando o processo de envelhecimento. Graças aos antioxidantes naturais presentes no gergelim, como a vitamina E, você pode dar uma forcinha para o seu corpo se proteger. É como ter um escudo contra os efeitos do estresse e da poluição no dia a dia.

5. Ajuda a controlar os níveis de colesterol

O colesterol alto é um problema comum por aqui, e cerca de 40% dos adultos apresentam níveis alterados. O gergelim pode ser um ótimo aliado nessa batalha. Com fitoesteróis que ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino e aquelas gorduras saudáveis que melhoram o perfil lipídico no sangue, essa sementinha pode contribuir para que seu coração fique ainda mais saudável.

Cuidados importantes

Embora o gergelim traga uma lista impressionante de benefícios, lembrar que ele é um complemento a uma dieta equilibrada é fundamental. Não adianta consumir gergelim e deixar de lado os cuidados médicos quando necessário. Manter um acompanhamento é sempre importante para garantir que você esteja cuidando bem de sua saúde.