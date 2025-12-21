SBT demite David Cardoso Jr após críticas a evento com Lula e Moraes

O SBT anunciou o afastamento definitivo de David Cardoso Jr., que fazia parte do elenco de apoio do programa “A Praça é Nossa”. A decisão do canal ocorreu após o ator criticar a emissora nas redes sociais por receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em um evento. David qualificou o encontro como uma “vergonha” e expressou seu descontentamento com a postura da emissora.

O descontentamento de David se intensificou após o lançamento do SBT News na TV por assinatura. Em um vídeo divulgado, ele questionou a presença de figuras políticas na emissora, afirmando que, embora um presidente da República pudesse ser recebido, a presença de Moraes não era apropriada. O ator considerou a ação uma decepção.

A informação sobre seu afastamento foi compartilhada pela assessoria do SBT, que esclareceu que David trabalhava como freelancer e não era um funcionário fixo do canal. A emissora confirmou que ele não participará de “A Praça é Nossa” em 2026 e que não haverá renovação de seu contrato para as próximas temporadas.

Em um desabafo recente, David Cardoso Jr. criticou mais uma vez a condução do evento, mencionando que se sente uma “persona non grata” dentro do SBT, enquanto Lula, que ele acredita ter uma imagem negativa internacional (especialmente em Israel), é bem-vindo na emissora. Ele também se referiu ao legado de Silvio Santos, fundador do canal, apontando que a atual postura do SBT parece contradizer os valores históricos da empresa. O ator sugeriu que a emissora estava cedendo a uma “invasão política” ao acolher membros de um governo que, segundo seu entendimento, tem um posicionamento desfavorável em relação a Israel.

Além disso, David revelou que, apesar de ter colaborado com o SBT por 14 anos, nunca teve um contrato formal e não recebeu benefícios como plano de saúde, mas declarou que não guarda ressentimentos.

Esse episódio levanta questões sobre os limites da liberdade de expressão para artistas e as repercussões que isso pode ter em suas relações profissionais, especialmente em um contexto onde política e mídia se entrelaçam.