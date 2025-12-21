Flay e Sara Andrade se destacam para o Camarote do ‘BBB 26’

Nos bastidores da Globo, os preparativos para a nova temporada do Big Brother Brasil, que começa em 12 de janeiro, estão a todo vapor. Este ano, a 26ª edição trará 24 participantes, que incluirão celebridades, ex-BBBs e pessoas anônimas.

Flay, cantora e ex-participante do BBB 20, é um dos nomes cotados para o “camarote”. Sua experiência no programa e sua interação nas redes sociais fazem dela uma candidata atraente, segundo informações obtidas. A produção acredita que sua capacidade de lidar com a dinâmica do jogo e seu estilo contundente são essenciais para o formato do programa.

Outro nome que pode retornar é Sarah Andrade, que se destacou no BBB 21. A emissora está interessada em trazer de volta ex-participantes com experiência, o que pode aumentar a competitividade da nova edição. Além disso, a produção também considerou convidar artistas populares como Gretchen e Alan Sousa Lima, mas ambos declinaram do convite.

Uma novidade para este ano é o “Seleção BBB”, um programa especial que será transmitido entre 9 e 11 de janeiro. Esta atração vai mostrar o dia a dia do grupo chamado Pipoca, que é formado por anônimos que ficam em uma Casa de Vidro. Durante esse período, o público poderá votar para escolher alguns dos novos moradores da casa oficial do reality. Essa interação, que ocorrerá em todas as cinco regiões do Brasil, busca aumentar a diversidade do elenco e a representação geográfica.

O comando do BBB 26 será, novamente, de Tadeu Schmidt, sob a direção de Angélica Campos e Mário Marcondes, com Mariana Mónaco na produção e Rodrigo Dourado na direção de gênero. A edição promete renovar as dinâmicas do programa, buscando maior interatividade e engajamento com o público.

Com essa nova temporada, o Big Brother Brasil continua a se reinventar, buscando misturar nomes já conhecidos com inovações que garantam sua popularidade e relevância cultural.