Reginaldo Leme defende cobertura da Band na Fórmula 1

Diego Marques
2 minutos lidos
Reginaldo Leme rebate Bonner e defende cobertura da Band na 'Fórmula 1'

A transferência dos direitos de transmissão da Fórmula 1 da Band para a Globo gerou um grande debate entre os profissionais da mídia e os fãs do automobilismo. Recentemente, o comentarista Reginaldo Leme, que foi parte da equipe da Band de 2021 a 2025, expressou seu descontentamento com uma declaração feita por William Bonner durante o Upfront da Globo. No evento, onde a emissora apresenta suas novidades ao mercado, Bonner insinuou que a Fórmula 1 ficou “escondida” na Band.

Reginaldo Leme considera a afirmação de Bonner inadequada e ressaltou que a Band fez um trabalho significativo para recuperar a audiência da Fórmula 1 durante seu período de transmissão. Ele comentou: “O Bonner é um amigo pessoal, mas ele foi muito infeliz nessa declaração. A Globo vai colher os frutos de um momento bom da F1, que a Band ajudou a resgatar. Em algum momento, meu amigo Bonner vai entender isso.”

Além disso, Leme mencionou que a apresentação de Bonner teve um tom que minimizava os esforços da Band, e que a direção da Globo imediatamente entrou em contato com a emissora paulista para pedir desculpas pelo incidente. Leme afirmou: “Aquela apresentação foi feita para ridicularizar a Band. Foi um tema criado por alguém que não passou por gente séria da Globo”.

A Band foi elogiada pela sua cobertura da Fórmula 1, caracterizada por uma equipe dedicada e uma produção especializada que visava valorizar o automobilismo na TV aberta, especialmente após um período em que a Globo havia perdido audiência na categoria. A partir de 2026, as transmissões das corridas retornarão à Globo.

Em um comunicado recente, a emissora carioca detalhou como será a nova exibição da Fórmula 1. Estão previstas 15 corridas ao vivo na TV aberta, enquanto outras nove serão exibidas no Sportv, canal de assinaturas, com a transmissão de resumos disponíveis ao público geral. Também será ampliada a presença da categoria nos principais telejornais e programas esportivos da estrutura da Globo. Uma das novidades é um programa a ser veiculado nas noites de sexta-feira, com foco em preparar os expectadores para os finais de semana de grande prêmio, embora mais detalhes sobre esse formato ainda não tenham sido divulgados.

Esse episódio ilustra a intensa competição entre as emissoras e os desafios que a Globo enfrentará para recuperar sua posição de destaque no automobilismo nacional a partir de 2026.

