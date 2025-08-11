Milhares de empresas encerram atividades em 2025

Depois de sete anos, o programa Farmácia Popular, que atua junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), voltou a exigir a renovação anual obrigatória das farmácias participantes. Essa atualização é realizada em parceria com a Caixa Econômica Federal e tem como objetivo certificar que os estabelecimentos atendam a todos os requisitos legais e sanitários necessários para continuarem no programa.

Neste ano, as farmácias credenciadas tinham até o dia 31 de julho para realizar esse processo de renovação. Porém, na última segunda-feira (4), o Ministério da Saúde informou que 9.180 farmácias não se regularizaram nem apresentaram a documentação necessária. Por conta disso, essas unidades foram automaticamente descredenciadas.

É importante ressaltar que essa decisão não é definitiva. Muitas dessas farmácias ainda têm a chance de corrigir as irregularidades e, assim, voltar a fazer parte do programa. É uma oportunidade de ajustarem sua situação e continuarem a oferecer serviços essenciais à população.

Outras unidades do Farmácia Popular também foram suspensas

Além das mais de 9 mil unidades que perderam o credenciamento, outras 5 mil farmácias enfrentam suspensão devido a suspeitas de irregularidades. O Ministério da Saúde está investigando esses estabelecimentos com base em 25 indicadores, como a frequência excessiva na retirada de medicamentos e a utilização indevida de documentos, como CPFs de terceiros.

Farmácia Popular segue ativo em mais de 20 mil estabelecimentos

Apesar do número elevado de unidades suspensas e descredenciadas, o programa Farmácia Popular continua firme, com cerca de 24 mil farmácias em funcionamento por todo o Brasil. O programa oferece acesso a 41 categorias de medicamentos e insumos, muitos focados no tratamento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

No primeiro semestre de 2025, o Farmácia Popular já atendeu quase 22 milhões de cidadãos. As expectativas do governo são otimistas, com a meta de atingir pelo menos 26 milhões de atendimentos até o final do ano. Isso mostra a importância do programa na saúde pública e o impacto positivo que ele gera na vida das pessoas.