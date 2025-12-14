Lucélia Santos comenta sobre novo papel em novela de Jayme Monjardim

A atriz Lucélia Santos pode voltar à televisão em breve. Conhecida por seu trabalho em novelas, ela está em negociações com o diretor Jayme Monjardim para fazer parte do elenco de “Romaria”. Atualmente, Lucélia se dedica ao teatro e tem viajado pelo mundo, mas está animada com a possibilidade de retornar à telinha e aguarda uma reunião que possa confirmar sua participação.

A novela “Romaria” será gravada em locações no Nordeste, especialmente nas cidades de João Pessoa e Cabaceiras. Esses locais já foram aprovados por Monjardim, mas ainda não há informações sobre qual plataforma transmitirá a série, nem sobre a data de início das gravações ou da estreia.

A história gira em torno de uma família com sete irmãos que enfrentam tragédias e desentendimentos ao longo dos anos. Antes de falecer, a matriarca pede que um de seus filhos reúna todos novamente para restabelecer os laços familiares. Esse reencontro acontece durante uma romaria no interior do Brasil, que serve como um marco emocional e espiritual da trama.

Durante a peregrinação, os irmãos lidam com mágoas passadas, segredos e a busca por perdão, enquanto a fé é uma constante entre os romeiros. A narrativa não apenas aborda a caminhada física, mas também as lutas internas de cada personagem, explorando temas de reconciliação com o passado.

A produção tem como objetivo valorizar a cultura brasileira, integrando elementos de festas religiosas e paisagens típicas do país. A equipe criativa está empenhada em ressaltar as manifestações culturais da população local, especialmente as expressões religiosas do Nordeste. A trilha sonora e os visuais da série prometem enriquecer a experiência do público, proporcionando uma imersão sensorial no melodrama.

Um aspecto inovador de “Romaria” é sua abordagem da diversidade religiosa. Embora o catolicismo seja o tema central devido à devoção da mãe dos protagonistas, a novela também pretende incluir outras crenças, como o espiritismo, o islamismo e o protestantismo. O objetivo é promover um diálogo sobre espiritualidade e tolerância, evitando estereótipos e contribuindo para debates contemporâneos sobre respeito às diferentes religiões.

A novela terá um total de 81 capítulos, com cerca de 45 minutos cada. Um destaque no formato será a mistura de ficção e realidade: ao final de cada episódio, o público verá um segmento documental com relatos reais de romeiros e histórias relacionadas aos temas abordados no capítulo. Essa abordagem busca conectar a narrativa fictícia com as vivências dos muitos brasileiros que participam de romarias anualmente.

Os roteiros são de Leticia Wierzchowski, com a direção artística a cargo de Jayme Monjardim. “Romaria” promete um espaço significativo na televisão ao unir melodrama clássico, referências culturais do Brasil e discussões atuais sobre espiritualidade, identidade e reconciliação.