Profissão surpreendente oferece salário acima de R$ 13.000,00

Quando alguém escolhe a profissão que vai seguir, pensar no fator financeiro é importante. Afinal, o que a gente quer é uma carreira que também traga uma boa remuneração, certo?

Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) trouxe informações valiosas sobre os maiores salários previstos para 2024 no Brasil. Em destaque, os engenheiros da computação estão na ponta da lista, com uma média mensal de R$ 13.794. Isso mostra como a área de tecnologia continua atraindo olhares.

Funções atraentes

Essa pesquisa foi baseada em contratações realizadas em todo o país e destacou várias profissões da área tecnológica. Além dos engenheiros da computação, os engenheiros de minas não ficam muito atrás, recebendo cerca de R$ 13.055.

Os diretores de espetáculos também têm um salário bem atraente, girando em torno de R$ 11.716. Isso é próximo ao que médicos começam a ganhar assim que entram no mercado de trabalho. Já os engenheiros químicos conseguem uma média mensal de R$ 11.181, enquanto os mecânicos recebem R$ 10.838.

Outras profissões, como oceanógrafos, geofísicos e geólogos, ganham em torno de R$ 10.642. Em campo médico, os clínicos geralmente faturam cerca de R$ 10.071. As áreas de engenharia de segurança, produção e qualidade têm salários em torno de R$ 9.960, e pesquisadores nas áreas de tecnologia e engenharia ficam na faixa de R$ 9.708. Os engenheiros eletricistas ou eletrônicos também têm uma boa remuneração, com uma média de R$ 9.489.

Um exemplo interessante é o profissional que trabalha com extração de gás e petróleo, que pode iniciar sua jornada com um salário de R$ 9.104. Além disso, no setor de serviços, há oportunidades para quem está no ramo de apostas e jogos de azar, com um ganho aproximado de R$ 9.301.

O setor agropecuário, embora um pouco mais modesto em remunerações, tem se destacado em áreas como aquicultura e pesca. Assim, na engenharia, muitos profissionais já começam a carreira com um bom salário. Para quem deseja entrar nesse mercado, é super importante buscar especializações e se manter atualizado.