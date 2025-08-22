SBT comemora 44 anos com programa especial de Silvio Santos

O SBT celebra 44 anos de história, e para comemorar essa data especial, o programa apresentado por Patricia Abravanel exibirá uma edição especial no próximo domingo, 24 de agosto. Essa edição trará muitas homenagens, lembranças e atrações exclusivas, destacando quadros que fazem parte da memória coletiva da emissora, fundada por Silvio Santos em 1981.

### Retorno do “Show de Calouros”

Um dos momentos mais esperados da programação é o retorno do “Show de Calouros”, um clássico da televisão brasileira que estreou em 1977. Desta vez, o quadro terá uma nova abordagem: jurados que marcaram época irão avaliar colaboradores do próprio SBT. Entre os avaliadores estão figuras emblemáticas como Décio Piccinini, Flor Fernandez, Mara Maravilha, Nelson Rubens, Sérgio Mallandro e Sônia Lima.

Os participantes incluem o grupo “Samba da Vaga”, formado por funcionários e ex-colaboradores do canal. Este grupo começou a se apresentar em 2018, durante confraternizações internas, e desde então se tornou uma atração musical frequente nas celebrações da emissora.

### Homenagem a Serginho Groisman

Outro destaque do programa será a volta da “Sala do Artista”, um espaço que foi criado nos anos 1980 para homenagear personalidades do mundo da música, televisão e esportes. O homenageado dessa edição é Serginho Groisman, um conhecido jornalista e apresentador, que está há mais de 30 anos no ar. Ele começou sua carreira na TV Cultura e TV Gazeta,mas se destacou no SBT com o programa “Programa Livre” entre 1991 e 1999. Desde 2000, ele está à frente do “Altas Horas”, na TV Globo.

Durante a homenagem, Serginho compartilhará memórias de sua carreira, incluindo histórias nos bastidores com Silvio Santos, e responderá perguntas de forma divertida do tradicional júri. O público também poderá conferir um vídeo especial repleto de imagens históricas, incluindo plateias lotadas e entrevistas marcantes, além de reflexões sobre a evolução da televisão brasileira.

### “Jogo das 3 Pistas” com jornalistas renomados

O icônico “Jogo das 3 Pistas” homenageará o jornalismo do SBT ao juntar dois grandes nomes da área: Magdalena Bonfiglioli, a primeira repórter contratada pela emissora, e Carlos Nascimento, conhecido por apresentar telejornais como o “SBT Brasil” e vencedor do Prêmio Vladimir Herzog. Essa edição reforça o compromisso da emissora com a informação de qualidade.

### Último episódio do “Show do Milhão EMS Celebridades”

A edição especial do “Show do Milhão EMS Celebridades” também irá ao ar, trazendo muita animação. Sob o comando de Patricia Abravanel, o programa contará com a participação de celebridades como Marcelo Tas, Mônica Iozzi, Maria Clara Gueiros, Hélio De La Peña, Nany People, Blogueirinha e Falcão. Para completar, os “universitários” que darão apoio aos participantes incluem nomes como Marcelo Adnet, Luiza Possi e Rebeca Abravanel.

### Pegadinhas e nostalgia com as “Câmeras Escondidas”

As famosas “Câmeras Escondidas”, que estão no ar desde 1980, também farão parte dessa celebração. O comediante Ivo Holanda, que é um ícone das pegadinhas do SBT, estará de volta com uma nova brincadeira que traz à tona a infância. Nesta edição, o palhaço Bozo aparecerá em uma versão especial do quadro “Câmeras Escondidas Kids”, interagindo com crianças em um truque de ilusionismo.

### Uma noite para ficar na memória

Esta edição comemorativa não apenas revisitará programas que deixaram uma marca na televisão brasileira, mas também reafirmará a importância do SBT na mídia do país. Desde o início, sob a liderança de Silvio Santos, o canal evoluiu para se tornar uma das redes de televisão abertas mais assistidas no Brasil, acumulando diversos momentos históricos e inovando em formatos de entretenimento.

O “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” será transmitido aos domingos, às 19h, pelo SBT.