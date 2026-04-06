SBT anuncia retorno de ‘Sortilégio’ no lugar de ‘Coração Indomável’

Na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, o SBT traz de volta a novela “Sortilégio” para sua grade de programação, ocupando o horário das 17 horas que anteriormente era destinado a “Coração Indomável”. Esta será a quarta vez que a trama mexicana será exibida pelo canal.

A decisão de reexibir “Sortilégio” marca uma das primeiras mudanças na programação da dramaturgia sob a direção de Murilo Fraga, responsável por ajustes na grade da emissora. A escolha reflete um esforço para revitalizar a faixa das novelas da tarde, que tem buscado atrair mais audiência.

Originalmente produzida pela Televisa e apresentada pela primeira vez em 2009, “Sortilégio” conquistou o público brasileiro em exibições anteriores. A trama se concentra na história de Maria José, interpretada por Jacqueline Bracamontes, que é manipulada por Bruno, um vilão vivido por David Zepeda. Bruno usa uma identidade falsa para se casar com Maria José, se passando por Alessandro Lombardo, um milionário interpretado por William Levy. O casamento faz parte de um plano para que Maria José herde uma fortuna.

Contudo, o plano de Bruno não ocorre como esperado. Após o casamento, ele tenta assassinar Alessandro para que Maria José se torne a única herdeira, mas o milionário sobrevive e, devido a um atentado, perde a memória. Essa amnésia altera drasticamente a trama, pois Bruno força Maria José a fingir que está casada com Alessandro enquanto procura uma nova forma de se livrar do rival. O envolvimento forçado entre os dois acaba gerando um verdadeiro romance.

“Sortilégio” é conhecida por seu ritmo dinâmico e reviravoltas constantes, o que contribui para seu apelo junto ao público. Com cerca de 90 episódios, a novela apresenta uma narrativa envolvente e dramática, características que justificam sua repetição bem-sucedida nas tardes do SBT.

Ao retornar com uma novela que já agradou os telespectadores, o SBT espera não apenas melhorar a audiência, mas também trazer mais consistência à sua programação, evidenciando o papel estratégico que essa faixa ocupa na emissora.