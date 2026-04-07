Globo prepara novela e telefilme para lançar ‘Casa do Patrão’

Início do Reality “Casa do Patrão” e Programação da Globo

A Record se prepara para lançar o novo reality show intitulado “Casa do Patrão”, que estreia no dia 27 de abril. O programa será exibido diariamente na emissora, além de ter transmissão 24 horas pelo Disney+, oferecendo uma experiência contínua para os telespectadores.

Na mesma noite da estreia, a Globo optou por não fazer uma programação especial em resposta. Em vez disso, o canal vai exibir o telefilme “É Quase Verdade”, que marca uma estreia significativa como o primeiro telefilme da Globo Filmes totalmente produzido no Espírito Santo. A trama gira em torno de uma pequena mentira que desencadeia uma série de eventos inesperados.

Em “Casa do Patrão”, comandado pelo humorista Leandro Hassum, a Record busca estabelecer rapidamente a identidade do programa. A dinâmica do reality contará com uma competição intensa, que envolverá tanto a disputa pelo poder quanto o desafio de conviver em grupo sob pressão constante.

Os participantes viverão em uma casa organizada em três áreas distintas. A Casa do Patrão será o espaço reservado para o “mandachuva” da semana e seus aliados, onde estarão os privilégios mais desejados da competição. Já a Casa do Trampo abrigará os competidores que enfrentarão tarefas desafiadoras e uma rotina rigorosa. Além disso, haverá a Casa da Convivência, que funcionará como um ponto de encontro para conversas importantes, votações e formação de alianças, sendo crucial para os acontecimentos do jogo.

Uma novidade no formato é a introdução de punições financeiras. Cada participante começará com uma quantia em dinheiro real, que poderá ser aumentada ou diminuída com base no seu desempenho ao longo da competição. Essa medida foi ressaltada por Boninho, um dos responsáveis pela produção, durante uma visita à sede do reality “A Fazenda 17”.

As gravações do programa acontecerão em Itapecerica da Serra, utilizando a estrutura tradicionalmente vinculada a “A Fazenda”. O projeto cenográfico foi projetado em 3D e promete uma apresentação luxuosa, visando impactar visualmente os espectadores desde a estreia.

Essa parceria entre a Record e Disney+ permitirá que a experiência do programa alcance um público maior, conectando a transmissão na TV aberta com a demanda por conteúdo de streaming. A Record tenta, com essa nova aposta, criar um reality show de apelo popular, enquanto a Globo opta por continuar sua programação com um telefilme inédito em sua grade.