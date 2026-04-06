Globoplay lança reality britânico com Rodrigo Faro como apresentador

Gravações de “Herança em Jogo” Começam em Maio

Rodrigo Faro está de volta à Globo após 18 anos, agora como apresentador do novo reality show “Herança em Jogo”, que será exibido na plataforma Globoplay. A atração adapta o formato britânico “The Inheritance” para o público brasileiro.

A volta de Faro à emissora ocorre após sua saída da Record em 2024 e um processo gradual de reaproximação com a Globo. Recentemente, ele participou do quadro “Dança dos Famosos” e apresentou novas ideias de projetos, reforçando seu desejo de retornar à programação.

Em “Herança em Jogo”, Faro desempenha o papel de testamenteiro, responsável por conduzir a dinâmica do programa. Ele supervisiona as regras e as decisões dos participantes, assegurando que tudo ocorra conforme o planejado.

O formato do reality é uma mistura de ficção e competições reais. Os participantes passarão por desafios que testam seu raciocínio estratégico e habilidades de persuasão, criando um ambiente onde alianças são formadas e desfeitas rapidamente sob pressão. A atração foca nos conflitos de confiança e traição, onde cada decisão pode alterar completamente o resultado do jogo. Essa dinâmica instável promete manter o público engajado.

A produção do programa ficará a cargo da Formata e as gravações estão agendadas para começar em maio. Em um comunicado, Faro ressaltou o aspecto psicológico do programa, destacando como a competição poderá desafiar os limites pessoais e estratégicos dos participantes. Ele mencionou que os jogadores terão que enfrentar questões de manipulação e escolhas difíceis.

Faro expressou entusiasmo sobre o projeto, afirmando que “Herança em Jogo” desafiará a mente dos participantes. Ele acredita que o programa oferecerá um ambiente intrigante, onde as estratégias e a manipulação serão fundamentais para o sucesso.

Com a introdução desse formato inédito e com um apresentador conhecido do público, a Globo busca diversificar sua oferta de realities e criar um novo espaço para Rodrigo Faro no mundo do streaming.