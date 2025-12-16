SBT amplia programação de ‘A.Mar’ e ‘Programa do Ratinho’

O SBT anunciou uma alteração em sua programação para esta quarta-feira, dia 17, após o cancelamento do especial de Natal que contaria com o artista Zezé Di Camargo. A decisão de cancelar o programa ocorreu depois que o cantor fez declarações controversas sobre as filhas de Silvio Santos, levando a emissora a realizar mudanças emergenciais em sua grade.

A novela mexicana “A.Mar”, que estava prevista para ir ao ar por uma hora, agora será exibida das 21h às 22h15. O “Programa do Ratinho”, comandado por Carlos Massa, também terá a sua duração ampliada: antes terminaria às 23h, mas agora seguirá até 23h30. O programa “Arena SBT” foi o mais impactado pela mudança, começando 45 minutos mais cedo—às 23h30.

Além disso, “The Noite com Danilo Gentili” será antecipado e irá ao ar a partir da 0h45, em vez das 1h15, como era originalmente planejado. Após o talk-show, a programação voltará ao normal, com “Operação Mesquita” e “SBT Podnight” nos horários habituais.

O cancelamento do especial de Zezé Di Camargo aconteceu após ele afirmar, em um vídeo, que as filhas de Silvio Santos estão “se prostituindo”. Essa afirmação surgiu após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento do SBT. Em um comunicado oficial, a emissora explicou que “após avaliações internas”, decidiu não exibir o programa.

O futuro do especial dependia de um pedido público de desculpas de Zezé, que não voltou atrás nem retirou o vídeo. Em resposta, ele afirmou que havia sido mal interpretado e que seu uso da palavra “prostituindo” foi figurativo, sem a intenção de ofender. Ele se desculpou pelo desconforto causado às mulheres da família Abravanel e a qualquer outra pessoa.

A nova programação do SBT para a quarta-feira (17) fica assim:

– 19h45 – SBT Brasil

– 21h – A.Mar

– 22h15 – Programa do Ratinho

– 23h30 – Arena SBT

– 0h45 – The Noite com Danilo Gentili

Essas alterações mostram como a emissora lida com crises públicas, adaptando sua programação sem a necessidade de novos projetos, mas valorizando os programas já estabelecidos na grade.