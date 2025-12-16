Claudia divulga valor de R$ 5 milhões em estátua ‘Três Graças’

A novela “Três Graças” atinge um momento de grande tensão com o retorno inesperado de Claudia, interpretada por Lorrana Moussinho, acompanhada de Viviane, interpretada por Gabriela Loran, e Júnior, interpretado por Guthierry Sotero. O trio se dirige ao ferro-velho de Joaquim, personagem de Marcos Palmeira, onde uma reviravolta impactante está prestes a acontecer.

Um dos pontos centrais da trama é a estátua das Três Graças, que, até então, era considerada uma falsificação. No entanto, durante uma avaliação feita por Feliciano, interpretado por Maciel Silva, foram levantadas dúvidas sobre a autenticidade da obra, levando Gerluce, a personagem de Sophie Charlotte, a desistir de qualquer esperança. A situação muda quando Claudia, com um olhar atento, identifica um detalhe quase imperceptível na base da escultura. Ela destaca a importância da assinatura do artista, Giovanni Aragna, confirmando assim que a obra é verdadeira e de grande valor.

A cena dramática se intensifica quando Claudia descobre uma tampa secreta e a abre na frente de todos. Para a surpresa do grupo, a escultura esconde uma montanha de dinheiro, que totaliza R$ 5 milhões. Esse montante, de acordo com Claudia, é parte de um esquema criminoso que envolve os personagens Ferette, interpretado por Murilo Benício, e Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Gerluce, atônita, exclama: “Mas é muito dinheiro”, enquanto Viviane fica em estado de choque e Joaquim observa, sem palavras.

Júnior, com a voz embargada, conecta a quantia ao sofrimento recente de sua família, dizendo que a intenção do dinheiro era comprar o remédio que poderia ter salvado seu pai. Apesar do impacto da descoberta, Gerluce toma uma decisão firme: “Comprar remédio! Foi pra isso que a gente cometeu essa loucura”, reafirmando seu compromisso com a justiça e rejeitando qualquer uso pessoal do dinheiro.

Com essa nova revelação, os destinos dos personagens da novela começam a mudar. Gerluce inicia negociações com um homem que Claudia acredita representar, sem saber que ele é, na verdade, o marido de Arminda, que foi dado como morto. Esse momento crucial vai ao ar nesta quarta-feira, dia 17, apresentando uma das maiores reviravoltas da história da novela.

“Três Graças” é uma obra criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção sob a responsabilidade de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.