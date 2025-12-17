Globo revela equipe de roteiristas da novela ‘Quem ama, cuida’

A Globo anunciou a equipe de roteiristas que trabalhará na nova novela “Quem Ama, Cuida”, que terá como principais colaboradores Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Os roteiristas Bruno Segadilha, Julia Laks, Martha Mendonça e Wendell Bendelack fazem parte do time responsável pela trama que deve estrear em maio.

A história gira em torno de Artur, interpretado por Antonio Fagundes. Ele é um milionário que decide mudar o destino de sua herança, optando por deixar toda sua fortuna para Adriana, sua fisioterapeuta, que será vivida por Leticia Colin. Para garantir que essa herança seja repassada após sua morte, Artur se casa com Adriana.

Contudo, a trama toma um rumo inesperado quando Artur é assassinado de maneira misteriosa logo após o casamento. A responsabilidade pela morte recai sobre Adriana, que acaba sendo presa. Anos se passam e Adriana luta para provar sua inocência e buscar vingança, recebendo apoio de um advogado chamado Pedro, interpretado por Chay Suede.

Além deste núcleo central, há uma subtrama que envolve Agatha Moreira, que pode interpretar uma mulher que usa aplicativos de relacionamento em busca de aventuras. Ela é filha de Pilar, que será interpretada por Isabel Teixeira. Pilar tem uma filha que também persegue homens pela internet, a qual deve ser interpretada por Tatá Werneck.

Outra atriz de destaque no elenco é Mariana Ximenes, que vai viver uma mulher casada com um relacionamento extraconjugal com um jovem, que será interpretado por Henrique Barreira.

A novela contará ainda com a participação de outros nomes conhecidos, como Tony Ramos, Flavia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Debora Evelyn, Rainer Cadete, Isabela Garcia, Belize Pombal e Jeniffer Nascimento.

“Quem Ama, Cuida” substituirá a novela “Três Graças” na programação da Globo, trazendo uma narrativa recheada de heranças, acusações e reviravoltas familiares que prometem prender a atenção do público no horário nobre.