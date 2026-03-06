Menopausa precoce: conheça 8 sintomas de alerta hormonal

A menopausa precoce é um tema que merece nossa atenção, especialmente para as mulheres que percebem mudanças no corpo antes dos 40 anos. Essa condição acontece quando os ovários diminuem sua atividade, resultando em uma queda nos hormônios, principalmente o estrogênio. O que muita gente não sabe é que essa mudança não afeta só a menstruação; ela pode impactar a fertilidade e a saúde de forma geral.

Se a menopausa natural costuma ocorrer ao redor dos 50 anos, a menopausa precoce traz desafios únicos. Os sintomas como ondas de calor, secura vaginal e alterações de humor podem aparecer com intensidade bem maior, afetando a qualidade de vida no dia a dia. Além disso, existe o risco de problemas mais sérios no futuro, como osteoporose e doenças cardíacas.

A Dra. Débora Maranhão, ginecologista e cirurgiã do Hospital Santa Catarina, explica que essa condição pode significar que a reserva ovariana está bem baixa. Para quem sonha em ser mãe, isso é especialmente difícil. Estima-se que apenas 5% a 10% das mulheres diagnosticadas ainda consigam engravidar naturalmente. Por isso, é fundamental buscar informação e apoio médico. Cada caso tem suas particularidades, e é essencial tratar tudo com sensibilidade e cuidado.

Sinais a serem investigados

Se você tem menos de 40 anos e notou irregularidades no ciclo menstrual ou passou mais de três meses sem menstruar, é hora de investigar. “Esses sinais, junto a sintomas como secura vaginal, perda de libido e mudanças no humor, são cruciais para um diagnóstico correto”, alerta Dra. Débora. Fique atenta a alguns sinais:

– Irregularidade menstrual

– Secura ou atrofia vaginal

– Ondas de calor

– Perda de libido

– Alterações de humor

– Dificuldades cognitivas

– Insônia e irritabilidade

– Incontinência e infecção urinária

Se já sentiu aqueles fogachos — ou ondas de calor — sabe bem como isso pode atrapalhar o descanso e a paciência. Portanto, iniciar um tratamento logo pode fazer toda a diferença.

Tratamento individualizado

A reposição hormonal costuma ser o primeiro passo para aliviar os sintomas e prevenir complicações. Segundo Dra. Débora, os resultados são animadores quando realizada corretamente e com supervisão médica. Cada caso é um mundo, e é crucial fazer uma avaliação cuidadosa antes de qualquer decisão.

A boa notícia é que, além da medicação, algumas atitudes simples podem ajudar a lidar melhor com a situação. Praticar atividades físicas, manter uma dieta saudável e até mesmo considerar suplementos naturais, como maca peruana e isoflavonas, podem ser aliados valiosos. Muitas vezes, as pequenas mudanças no dia a dia trazem grandes resultados.

Origem e fatores associados

Só para contextualizar, cerca de 90% das menopausas precoces não têm uma causa clara e são consideradas idiopáticas, ou seja, simplesmente ainda não sabemos o motivo. Os outros 10% estão relacionados a fatores genéticos, doenças autoimunes, tratamentos intensivos como quimioterapia e a retirada cirúrgica dos ovários.

Embora a maioria das mulheres afetadas não tenha uma predisposição genética, é bom ficar atenta. Se sua mãe passou por isso, as chances podem ser um pouco maiores, mas não é certeza. O mais importante é estar sempre alerta e procurar ajuda médica ao notar mudanças — essa é a melhor forma de garantir uma saúde de qualidade.