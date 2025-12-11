Sandy pode atuar em ‘Coração Acelerado’ na Globo

Sandy pode estar prestes a retornar à televisão e, desta vez, em uma novela da Globo. A artista está em negociações para fazer uma participação especial como ela mesma na nova trama chamada “Coração Acelerado”. A estreia da novela está prevista para o dia 12 de janeiro de 2026. Os produtores enfrentam o desafio de conciliar a agenda de filmagens com os compromissos de shows já marcados por Sandy nos próximos meses.

“Coração Acelerado” traz uma proposta de incluir artistas famosos em participações especiais. Até agora, estão confirmados nomes do sertanejo, como Maiara e Maraisa, Ana Castela, Paula Fernandes, Michel Teló e Daniel. Caso o acordo com Sandy se concretize, ela será a primeira artista de fora do gênero a fazer parte do elenco, diversificando assim a lista de convidados.

É importante lembrar que Sandy sempre teve um posicionamento claro em relação ao sertanejo. Em entrevistas antigas, ela mencionou que não se identifica com o estilo, apesar de ter um carinho especial pelo trabalho de seu pai e tio, que são ícones da música sertaneja.

A relação de Sandy com a dramaturgia da Globo não é nova. Em 2001, ela foi a protagonista da novela “Estrela-Guia”, que teve boa audiência na faixa das seis. Depois desse papel, a artista se dedicou mais ao cinema e participou de algumas produções da emissora esporadicamente, incluindo uma breve participação no remake de “Vale Tudo”, transmitido em 2025.

A nova novela “Coração Acelerado” é escrita pelas autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que já têm experiência em criar tramas que misturam música e drama. Izabel é conhecida por “Cheias de Charme”, enquanto Maria Helena foi responsável por “Rock Story”, ambas novelas marcadas por trilhas sonoras envolventes.

A Globo espera que “Coração Acelerado” siga o caminho de sucesso de novelas musicais recentes, buscando ampliar seu público-alvo com a inclusão de grandes nomes da música. Com a possibilidade da participação de Sandy, a produção parece se esforçar para atrair telespectadores de diferentes gostos musicais para o horário das sete.