GloboNews enfrenta queda de audiência em SP após saída de TV paga

A forma como as pessoas consomem mídia está passando por mudanças significativas, e isso já está impactando os principais canais de notícias do Brasil. Recentemente, a GloboNews registrou uma audiência extremamente baixa na Grande São Paulo, com um índice de apenas 0,07 ponto em novembro. Esse é um resultado histórico, sendo a pior performance já registrada pelo canal desde a sua criação na região. Esse nível de audiência, conhecido como “traço”, representa números muito próximos de zero, geralmente observados em canais que têm pouca penetração na audiência.

Esse resultado alarmante mostra que o canal está enfrentando dificuldades claras devido ao crescimento das plataformas digitais. A GloboNews ficou apenas 0,01 ponto à frente da Jovem Pan News, que ocupa o segundo lugar na audiência de notícias. Esses números indicam que a reestruturação interna do canal ainda não está trazendo a estabilidade necessária.

A situação da GloboNews não é uma ocorrência isolada. Ela reflete uma mudança mais ampla no comportamento do público. Com o aumento de plataformas digitais que oferecem mais personalização e acesso rápido às notícias, o tradicional modelo de TV por assinatura está se tornando menos relevante. Muitas pessoas estão mudando para a internet, onde conseguem consumir conteúdo de maneira mais flexível, adaptada aos seus horários e interesses.

Essa transição pode ser observada em dados recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que mostram uma queda drástica no mercado de TV por assinatura no Brasil. Em 2014, o setor atingiu seu auge com cerca de 19,6 milhões de assinantes, mas nos últimos dez anos, essa base perdeu quase metade de seus consumidores, somando uma redução de 9,5 milhões de assinantes.

Diante desse cenário, a queda histórica na audiência da GloboNews e a diminuição no número de assinantes da TV paga ressaltam a rapidez com que a revolução digital está transformando os meios de comunicação tradicionais. Para os canais de notícias, o desafio agora é aproveitar essa nova realidade e repensar suas estratégias e formatos para se manterem relevantes em um ambiente onde a internet é a principal fonte de informações para o público.