‘Viva a noite’ volta ao SBT com gincanas e shows dos anos 80

A nostalgia invade as telas do SBT nesta sexta-feira, dia 12, com o retorno do programa “Viva a Noite”. Após o sucesso da edição especial em comemoração aos 43 anos da atração, o programa volta com muita animação, trazendo gincanas divertidas, música ao vivo e homenagens a ícones que marcaram os anos 80 e 90 na televisão brasileira.

Comandado por Luis Ricardo e Liminha, “Viva a Noite” resgata quadros que fizeram história. Os apresentadores serão acompanhados por personalidades como Oscar Magrini, Mateus Carrieri e Bozo, que se unirão para enfrentar Catia Paganote, Sônia Lima e Mara Maravilha em desafios repletos de humor e disputas animadas com a plateia.

Um dos momentos mais esperados da atração é a famosa “Prova do Fusca”. Nesta dinâmica, dois carros entram no palco, onde o objetivo é acomodar o maior número de pessoas da plateia dentro de um Fusca em apenas um minuto. Essa brincadeira promete trazer de volta a alegria das competições que conquistaram o público nos bons tempos do programa.

O programa também traz novidades. Um quadro chamado “Que Vídeo é Esse?” desafia os convidados a reconhecer comerciais marcantes das décadas de 80 e 90, despertando memórias afetivas. Além disso, após o sucesso de “Rambo Brasileiro”, a atração lança a disputa pelo título de “She-Ra brasileira”, onde quatro participantes competem em provas de força, com julgamento da plateia e dos convidados. A vencedora ganha R$ 3 mil e uma estadia no Hotel Jequitimar, acompanhada de um convidado.

A trilha sonora será um destaque à parte, com o Grupo Yahoo animando a plateia ao vivo com a clássica “Mordidos de Amor”. O programa receberá também as Paquitas, Virginie do grupo Metrô e Amado Batista, que apresentará seus grandes sucessos. A presença de Bozo e Mara Maravilha promete animar ainda mais as apresentações.

As marchinhas, que são marca registrada do “Viva a Noite”, continuam no repertório. Luis Ricardo conduzirá cantorias de clássicos como “Bugalú,” “Fio-Dental,” “Vem Dançar Comigo” e “Baile dos Passarinhos,” incentivando a participação do público e mantendo a energia nostálgica do show.

“Viva a Noite” vai ao ar nesta sexta-feira, logo após o “Programa do Ratinho”. O SBT aposta na mistura de memórias e novas ideias para garantir diversão e emoção, reafirmando o programa como um dos grandes sucessos da televisão aberta brasileira.