Sandy e Alok têm participações inusitadas em Vale Tudo

A novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da Globo, continua gerando discussões, não apenas pela história, mas também pelas inusitadas estratégias de marketing adotadas pela emissora. Recentemente, o remake da trama tem sido marcado por diversas participações especiais que, na verdade, são ações publicitárias disfarçadas. Entre os destaques, estão as aparições da cantora Sandy e do DJ Alok.

Sandy promove o Prime Day da Amazon

Na quarta-feira, dia 2, Sandy gravou uma participação na novela, mas seu papel não é de atriz dentro da história. Sua presença foi destinada a promover o Amazon Prime Day, e a cena se desenrola como se fosse parte normal da trama. Na interação, Sandy se encontra com personagens como Solange, Renato, Suzana e Sardinha. O diálogo é leve e divertido, focando no tema do e-commerce, o que evidencia uma estratégia clara de inserir produtos e serviços diretamente na narrativa, sem a necessidade de intervalos comerciais.

A proposta de integrar marcas em Vale Tudo tem se tornado uma prática cada vez mais comum. Apesar de a audiência da novela ser considerada abaixo do esperado, ela alcançou um marco importante: é a novela que mais faturou na história da Globo, com 16 marcas parceiras e 76 ações publicitárias nos primeiros três meses de exibição.

Alok anima casamento na trama

Nos próximos episódios, Alok também terá sua participação. Ele vai aparecer durante o casamento de Maria de Fátima e Afonso, promovendo um show que promete agitar a festa. Essa cena contará com uma interação curiosa entre Alok e a vilã Odete Roitman, que tenta chamar a atenção do DJ. A situação provoca ciúmes em Walter, namorado de Odete, que observa a cena com descontentamento. Odete não hesita em responder, afirmando que "ciúme é uma das coisas mais cafonas".

As cenas com Alok devem ir ao ar no dia 11 de julho, e espera-se que elas movimentem as redes sociais, embora sejam mais voltadas para o marketing do que para o desenvolvimento da história principal.

A novela é escrita por Manuela Dias, com a colaboração de uma equipe de roteiristas, e se inspira em obras clássicas da teledramaturgia brasileira. A direção artística e geral conta com nomes importantes da indústria, que garantem a produção de um conteúdo atrativo, focado tanto na narrativa quanto nas inovações comerciais.