Oasis inicia turnê de retorno com som impactante

Oasis inicia turnê de reencontro após 15 anos em Cardiff

Na noite de sexta-feira, o grupo britânico Oasis deu início à sua tão esperada turnê de reencontro no Principality Stadium, em Cardiff, um evento que seus fãs aguardavam há 5.795 dias. A preparação para o show incluiu ensaios e testes de som ao longo da semana, proporcionando aos transeuntes um vislumbre de clássicos como "Cigarettes & Alcohol", "Wonderwall" e "Champagne Supernova".

"No palco, tudo soa incrível", declarou Noel Gallagher em uma entrevista. Ele ressaltou que não há retorno, e a expectativa é alta para a apresentação. A turnê, chamada de "Oasis Live ’25", foi a maior venda de ingressos da história do Reino Unido e da Irlanda, com mais de 10 milhões de fãs de 158 países na fila para comprar ingressos no verão passado.

No total, cerca de 900.000 ingressos foram vendidos, embora muitos fãs tenham expressado descontentamento com o aumento de preços das entradas. Algumas vendas de ingressos, inicialmente anunciadas a £135, foram reclassificadas como "em demanda", chegando a £355, o que gerou uma investigação do órgão regulador britânico, a Competition and Markets Authority (CMA). O relatório indicou que a Ticketmaster pode ter infringido leis de proteção ao consumidor ao vender ingressos "platinum" a preços muito altos, sem informar os compradores sobre benefícios adicionais.

Apesar das reclamações, a empolgação dos fãs em Cardiff continua forte, com muitos viajando de lugares como Espanha, Peru, Japão e Estados Unidos para o evento. Jeff Gachihi, um fã do Quênia, expressou seu entusiasmo, dizendo que Oasis representa um otimismo jovem e a simplicidade da música verdadeira.

A formação do grupo inclui os irmãos Noel e Liam Gallagher, além de Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs, Andy Bell e o baterista Joey Waronker, que já trabalhou com artistas como Beck e REM. A banda também será acompanhada por uma seção de metais e a vocalista de apoio Jess Greenfield.

Os rumores sobre o setlist têm circulado, com especulações de que a apresentação começará com "Hello" e terminará com "Champagne Supernova". É esperado que Noel cante algumas músicas, como "Half The World Away" e "The Masterplan".

História do Oasis

Oasis foi um dos maiores fenômenos da música britânica entre 1994 e 1997, vendendo milhões de cópias de seus álbuns, como "Definitely Maybe" e "(What’s The Story) Morning Glory?". O estilo único da banda, que combinava letras sinceras com uma sonoridade marcante, rejuvenesceu o rock britânico após a ascensão do grunge.

Os irmãos Gallagher formaram a banda em Manchester para escapar de suas origens modestas. No entanto, as tensões entre eles frequentemente culminaram em brigas, levando ao fim da banda em 2009 após uma grande briga nos bastidores de um show em Paris.

Desde a separação, ambos os irmãos seguiram carreiras solo de sucesso, mas sempre enfrentaram questões sobre um possível reencontro. Após anos de desavenças, a possibilidade da reunião do Oasis ganhou força novamente, e rumores apontam que eventos pessoais podem ter influenciado essa decisão.

Com 41 shows agendados entre julho e novembro em várias partes do mundo, a turnê promete ser um evento marcante no calendário musical. De acordo com estimativas, as vendas de ingressos e mercadorias podem gerar cerca de £400 milhões. A expectativa é que os irmãos subam ao palco pela primeira vez em 16 anos às 20h15, horário de Londres.

Noel Gallagher, por sua vez, foi visto se dirigindo para o show de maneira simples, optando por pegar o trem, sinalizando um afastamento das tradicionais excentricidades da vida de rockstar.