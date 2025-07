Alterações nas transferências de Pix pela Wise

A Wise fez uma atualização significativa que impacta a maneira como os brasileiros usam o Pix. Nas próximas semanas, a empresa vai exigir que os usuários registrem uma chave Pix para realizar transações em reais. Essa mudança representa o fim do método “Pix Copia e Cola” e tem como objetivo principal melhorar a segurança e a eficiência das operações na plataforma.

Transformações no uso do Pix na Wise

Com essa nova regra, o antigo modo “Copia e Cola” será eliminado. A ideia é reduzir erros durante as transferências e garantir que as transações sejam mais seguras.

Agora, para adicionar dinheiro na conta Wise, os usuários terão que usar chaves Pix previamente cadastradas. As pessoas físicas poderão registrar até cinco chaves, enquanto as empresas podem ter até vinte, incluindo CPF, CNPJ, e-mail e chave aleatória, seguindo as orientações do Banco Central.

Portabilidade e funcionalidades otimizadas

Outra novidade bacana é que a Wise vai facilitar a transferência de chaves Pix que já existem em outras instituições financeiras. Isso significa que, se você já tem chaves cadastradas em outros bancos, vai poder trazê-las para a Wise, agrupando todas as suas operações financeiras em um só lugar. Essa transferência pode levar até sete dias úteis, dependendo dos trâmites regulatórios.

Além disso, o aplicativo da fintech vai oferecer a geração de QR codes para recebimentos. Isso traz uma experiência mais prática e segura para as transações.

Futuro da plataforma

As mudanças geraram algumas discussões entre os usuários. Enquanto alguns estão preocupados com o fim do “Copia e Cola”, muitos acreditam que a segurança e a praticidade oferecidas pela nova configuração vão valer a pena.

A Wise se compromete a dar todo o suporte necessário durante essa transição. Eles estarão disponibilizando tutoriais e assistência contínua pelo aplicativo para ajudar os usuários. A previsão é que todas essas mudanças estejam totalmente implementadas até o final de julho, dando assim um tempo para que todos se adaptem às novidades.