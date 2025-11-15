Idosos centenários vivem na gruta de Shuilian, na China

A Gruta de Shuilian, localizada nas montanhas de Guizhou, na China, é um lugar incrível que parece ter saído de um conto de fadas. Nesse cantinho escondido, dois idosos que já passaram dos 70 anos vivem uma vida simples, cercados por belas cascatas e bambuzais. Segundo eles, os antepassados estão ali há mais de cem anos, preservando uma forma de vida rara e cheia de história.

A casa desses dois idosos está integrada à rocha da gruta, aproveitando a proteção natural do lugar e o fluxo constante de água. Enquanto os filhos e netos decidiram migrar para a cidade em busca de uma vida diferente, o casal optou por permanecer na gruta, cultivando seus próprios alimentos e criando animais. É um estilo de vida autossuficiente, bem diferente da agitação das grandes cidades da China contemporânea.

A Gruta de Shuilian: Um Refúgio Natural

Localizada em uma cavidade rochosa em forma de meia-lua, a Gruta de Shuilian é protegida por uma cortina de bambus verdes que dá a sensação de estar em um verdadeiro paraíso. A entrada da caverna se abre diretamente para uma cascata, que se junta ao rio Chishui lá embaixo. Durante os meses de chuva, a quantidade de água aumenta, preenchendo a frente da gruta e criando um espetáculo visual digno das mais belas histórias míticas.

Embora a água caia com força do alto, o interior da gruta é um lugar seco e confortável. Isso permite que o casal tenha uma vida tranquila, mesmo quando as chuvas são mais intensas. O ambiente é equilibrado, com um clima ameno e aconchegante, ideal para viver em harmonia com a natureza.

O Dia a Dia dos Idosos

A rotina dos idosos na Gruta de Shuilian é marcada por atividades simples, mas cheias de significado. Eles cuidam de galinhas, gatos e cães, além de um lago onde criam peixes. Comércios e distrações são substituídos por tarefas como empilhar lenha e cuidar da plantação de milho. Essa autossuficiência é a base do dia a dia, permitindo que o casal viva de maneira modesta, mas feliz.

Por gerações, essa família fez da gruta seu lar. A conexão com a terra é forte, e eles se sentem mais à vontade nesse ambiente rural do que em meio à vida urbana. As despesas básicas do cotidiano são facilmente cobertas com o que produzem, garantindo a eles uma vida digna e harmônica.

Uma Casa-Caverna em Harmonia com a Natureza

A casa-caverna construída dentro da Gruta de Shuilian é uma obra de habilidade e adaptação. Feita de pedras empilhadas e cimentadas, a estrutura abriga quartos, uma cozinha e espaços para guardar suprimentos. Ao redor, as ruínas de antigas residências contam a história de outras famílias que já habitaram o local antes de seguirem para as cidades.

Apesar do aspecto rústico, a gruta não é tão primitiva quanto parece. Os idosos contam com algumas comodidades modernas, como energia elétrica e um sistema que capta água diretamente da falésia. Esses pequenos confortos tornam o dia a dia ainda mais agradável, permitindo que eles vivam com qualidade em meio à beleza natural.

Uma História de Tradição e Permanência

A família que vive na Gruta de Shuilian tem uma história que ultrapassa os 100 anos. Os antepassados já estavam naquele local antes da urbanização da região, mantendo viva a tradição de permanecer. Hoje, apenas o casal e suas atividades diárias permanecem, cercados por estruturas simples, como o galinheiro e um fogão.

O som da água caída se tornou uma parte essencial da identidade do lugar. Para eles, esse ruído, que poderia ser considerado incômodo, se transformou em uma melodia familiar que embala sua rotina à beira das cascatas e entre os bambus. A escolha de permanecer na gruta, em vez de se mudar para a cidade, foi uma decisão que eles não trocariam por nada.