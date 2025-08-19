Notícias

Cinco hábitos para melhorar a saúde e aumentar a longevidade

Muita gente acredita que levar um estilo de vida saudável é sinônimo de fazer grandes sacrifícios e seguir dietas extremamente restritivas. Por causa disso, acabam desistindo desse objetivo, com medo de abrir mão de coisas que gostam. No entanto, a verdade é que pequenas mudanças no dia a dia podem ter um impacto enorme na saúde e bem-estar.

Se você quer fazer progressos duradouros de forma gradual, confira cinco hábitos simples que ajudam na saúde e na longevidade.

Priorize um sono de qualidade

Dormir bem é essencial para quem deseja viver mais e com qualidade. Por isso, garantir um sono reparador deve ser uma das suas prioridades.

Adotar práticas como manter uma boa higiene do sono, criar uma rotina para dormir e experimentar técnicas de relaxamento podem fazer toda a diferença. Evitar telas antes de dormir e criar um ambiente tranquilo são passos simples que ajudam a melhorar a qualidade do sono.

Movimente-se diariamente

A boa notícia é que os benefícios da atividade física não dependem da intensidade, mas sim da regularidade. Por isso, o importante é se exercitar com frequência.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos façam entre 150 e 300 minutos de exercícios moderados por semana, como uma caminhada rápida. Se você prefere atividades mais intensas, como correr, a recomendação cai para 75 a 150 minutos semanais.

Alimente-se de forma equilibrada

A alimentação é um dos pilares fundamentais para quem busca saúde. É um erro acreditar que para ser saudável é preciso passar fome. Não se trata de se privar, mas, sim, de prestar atenção ao que você coloca no prato.

Evitar excessos é importante, mas também vale a pena optar por alimentos que trazem benefícios, como peixes e sementes. Uma dieta variada e rica em nutrientes faz maravilhas pela saúde.

Enfrente o estresse

O estresse pode afetar mais do que só o seu humor. Ele interfere no sono, compromete o sistema imunológico e até pode contribuir para problemas cardíacos.

Por isso, é fundamental descobrir maneiras de diminuir essa pressão no dia a dia. Práticas como yoga, meditação, ou até hobbies como dançar, pintar ou ouvir uma boa música podem ser formas eficazes de relaxar e cuidar da saúde mental.

Valorize suas conexões

Rir e se divertir com amigos e familiares vai muito além de apenas momentos alegres; isso traz vários benefícios para a saúde.

Manter laços afetivos e cuidar desses relacionamentos é essencial para uma vida saudável. Portanto, aproveite o tempo com as pessoas que você gosta e faça dessas conexões uma prioridade na sua rotina.

