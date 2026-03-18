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Samira volta a ‘Três Graças’ para ameaçar Lena e Herculano

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Samira (Fernanda Vasconcellos). Foto: Divulgação/Globo
Samira reaparecerá em 'Três Graças' para ameaçar Lena e Herculano

Na próxima semana da novela “Três Graças”, a história ganhará um novo impulso com o retorno de Samira, interpretada por Fernanda Vasconcellos. A personagem, que estava escondida na Europa após roubar e vender a filha de Joélly e Raul, promete reacender conflitos e trazer tensão para a trama.

Samira encontrará o endereço de Lena, vivida por Barbara Reis, e Herculano, interpretado por Leandro Lima, que estão vivendo com o bebê em Lisboa. Em um encontro tenso, Samira provocará Herculano, questionando a ilusão de Lena de que não é uma criminosa por ter comprado uma criança. O encontro culmina em sua expulsão, mas não antes de Samira conseguir tirar uma foto do bebê, uma ação que terá sérias repercussões.

Essa imagem irá parar nas mãos de Ferette, interpretado por Murilo Benício, que usará a foto como uma ferramenta de pressão contra Gerluce, vivida por Sophie Charlotte. Com essa estratégia, Ferette tentará descobrir a localização de uma fortuna que foi escondida na estátua “As Três Graças”. O clima de chantagem e ameaças se intensifica, movimentando a narrativa da novela.

“Três Graças” é exibida de segunda a sábado, logo após o “Jornal Nacional”, e atualmente registra uma média de 22 pontos de audiência na Grande São Paulo. A novela, escrita por Aguinaldo Silva, Virgilio Silva e Zé Dassilva, está programada para encerrar em maio, dando lugar à nova trama “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

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