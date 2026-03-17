Band e TV Cultura firmam parceria para debates das eleições 2026

A corrida presidencial de 2026 está se formando com uma parceria importante entre duas emissoras brasileiras: Band e TV Cultura. Essa colaboração visa promover os debates eleitorais, um ponto crucial na cobertura das eleições para o Palácio do Planalto. A união das duas emissoras busca aumentar a confiança do público nas informações políticas durante a campanha.

Pela nova parceria, a Band, conhecida por iniciar os debates, agendou o primeiro encontro entre os candidatos para agosto. O debate que reunirá os candidatos que se classificarem para o segundo turno está programado para outubro. Essa programação distribui os principais eventos eleitorais, começando com a abertura dos debates e culminando com a fase decisiva antes das eleições.

A presidente da TV Cultura, Maria Angela de Jesus, destacou que a iniciativa pretende oferecer debates de qualidade e promover discussões responsáveis. Já Fernando Mitre, da direção de Jornalismo da Band, afirmou que a parceria vai fortalecer a maneira como o eleitor é informado, especialmente em um cenário político complexo.

Além dos debates, a TV Cultura está preparando uma grade especial para o ano eleitoral. Desde janeiro, o programa ‘Jornal da Cultura’ apresenta uma edição semanal, às sextas-feiras, dedicada a discutir políticas públicas. Para o segundo semestre, a emissora planeja retomar o programa ‘De Olho no Voto’, que acompanhará as agendas dos candidatos. Também estão previstas entrevistas individuais com os candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo no programa ‘Roda Viva’.

Com essa iniciativa, tanto a Band quanto a TV Cultura buscam engajar o público e garantir uma cobertura abrangente e informativa das eleições, contribuindo para um maior entendimento dos candidatos e suas propostas.