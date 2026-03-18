Números consolidados de 17 de março de 2026

Na terça-feira, 17 de março de 2026, a programação da televisão brasileira apresentou uma variedade de resultados de audiência. A atração “Aqui Agora” conseguiu um recorde de público, impulsionada pela transmissão do jogo da Champions League entre Manchester City e Real Madrid, o que gerou um aumento significativo no interesse dos telespectadores.

Enquanto isso, a novela “A Nobreza do Amor” se manteve com bons índices de audiência, mostrando uma estabilidade pela segunda vez consecutiva. Por outro lado, a “Sessão da Tarde” sofreu uma queda de público durante a exibição do filme “Tô Ryca 2”, sinalizando que as preferências dos espectadores podem estar mudando.

O “Programa do Ratinho” enfrentou dificuldades, não conseguindo superar as atrações da Record em termos de audiência.

Os números de audiência na Grande São Paulo são crucialmente divulgados por assessorias de imprensa e servem como referência para o mercado publicitário. Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 casas sintonizadas.

Aqui estão os índices de audiência da programação do dia:

Globo:

Hora 1: 4,2

Bom Dia SP: 8,0

Bom Dia Brasil: 7,7

Encontro com Patrícia Poeta: 5,7

Mais Você: 6,6

SP1: 10,1

Globo Esporte: 9,7

Jornal Hoje: 9,3

Edição Especial: Terra Nostra: 10,6

Sessão da Tarde: “Tô Ryca 2”: 8,1

SPTV: 11,1

Vale a Pena Ver de Novo: “Rainha da Sucata”: 14,8

“A Nobreza do Amor”: 17,1

SP2: 18,7

“Coração Acelerado”: 18,8

Jornal Nacional: 22,1

“Três Graças”: 24,7

“BBB 26”: 18,8

Lady Night: 10,2

Jornal da Globo: 7,1

Rede BBB: 6,0

Novelas da Madrugada: 4,3

Comédia na Madruga: “Vai Que Cola”: 3,0

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Balanço Geral Manhã SP: 2,5

Fala Brasil: 2,5

Hoje em Dia: 3,0

Balanço Geral SP: 5,0

The Love School: 6,4

A Escrava Isaura: 4,8

Cidade Alerta: 4,9

Jornal da Record: 6,9

“Coração de Mãe”: 5,6

“Reis: A Consequência”: 4,2

“Chamas do Destino”: 3,3

Chicago P.D.: 2,0

SBT:

Se Liga, Brasil: 1,7

Primeiro Impacto: 2,3

Alô Você: 2,6

“Champions: Manchester City x Real Madrid”: 4,8

“Aqui Agora”: 3,6

SBT Brasil: 3,7

Programa do Ratinho: 2,9

The Noite: 1,7

As medições de audiência são essenciais para entender as preferências do público e a performance das diversas atrações na televisão.