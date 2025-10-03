Parque dos EUA revela maior montanha-russa do mundo para 2026

O parque Six Flags Over Texas, localizado nos Estados Unidos, anunciou um projeto que já está fazendo barulho, mesmo antes de ser inaugurado. Em 2026, será lançada a maior montanha-russa do mundo, chamada Tormenta Rampaging Run. Essa atração promete ser uma verdadeira revolução em termos de engenharia e também de adrenalina.

Essa novidade chega em um ano especial: o parque comemora 65 anos de atividades. De acordo com os organizadores, a Tormenta Rampaging Run será a primeira "giga dive coaster" do planeta, misturando a altura impressionante das giga coasters com as quedas radicais das dive coasters. Uma combinação que promete encantar os amantes de parques temáticos!

Como será a nova montanha-russa

Essa montanha-russa promete emoções fortes! Com 94 metros de altura e uma queda de 95 graus a partir de 87 metros, ela vai estabelecer um novo recorde mundial com descidas além do vertical. Imagine a adrenalina!

Os visitantes poderão atingir 140 km/h em um percurso de 1,28 km, passando por um looping de 55 metros, que será o maior do mundo, e uma inversão do tipo Immelmann de 66 metros. O projeto é assinado pela fabricante suíça Bolliger & Mabillard, famosa por criar algumas das atrações mais icônicas do mundo. Eles descrevem essa nova montanha-russa como uma "inovação absoluta", uma mistura de altura, velocidade e quedas que desafiam os sentidos.

Temática e experiência imersiva

A temática da Tormenta Rampaging Run é inspirada na tradicional Corrida dos Touros da Espanha. Para isso, foi criada uma área chamada Rancho de la Tormenta, que vai contar com uma vila espanhola cenográfica e até um restaurante típico, o Cocina Abuela, que oferecerá pratos da culinária espanhola e latino-americana.

Essa proposta é um exemplo da nova tendência nos parques de diversões, que não se contentam apenas com passeios emocionantes, mas buscam criar um ambiente imersivo que conecta entretenimento e cultura.

Um marco para o Six Flags e para os fãs de adrenalina

A inauguração da Tormenta Rampaging Run será um dos principais destaques na programação especial de 65 anos do Six Flags Over Texas, que foi o primeiro parque da rede, aberto em 1961. O vice-presidente Mark Boyer destaca que essa novidade é um reflexo do compromisso do parque em oferecer experiências emocionantes e inovações de alto nível.

O anúncio está movimentando não apenas o público dos Estados Unidos, mas também fãs de parques temáticos ao redor do mundo. Afinal, a expectativa para uma atração que combina recordes de altura, velocidade e looping em um único trajeto certamente vai colocar o Six Flags de volta no centro das atenções globais.

A Tormenta Rampaging Run não é apenas uma montanha-russa; é uma demonstração de como os parques temáticos buscam inovar para manter a magia da adrenalina viva. Combinando tecnologia avançada, uma narrativa cultural rica e números impressionantes, essa atração já está se firmando como um marco na indústria do entretenimento.