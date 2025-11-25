Roubo das estátuas em ‘Três Graças’ tem detalhes revelados

O roubo das famosas estátuas das Três Graças vai criar um dos momentos mais emocionantes da novela das nove da Globo, que está em gravação nos Estúdios Globo. As cenas, registradas na última terça-feira (25), mostram os personagens Misael, Joaquim, Viviane e Júnior em ação, planejando invadir a mansão de Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Eles usam máscaras e têm um objetivo claro: roubar essa obra de arte valiosa, que é o centro da trama.

Enquanto a história avança em direção a um novo ponto de virada, a audiência da novela permanece em destaque, com uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo desde a estreia em 20 de outubro de 2025. Esse desempenho é semelhante ao da atual novela das sete.

Durante a gravação, a trama se inicia com Gerluce, personagem de Sophie Charlotte, no seu dia a dia na mansão. Ao perceber a invasão, ela tenta manter a calma, mas acaba abraçando a idosa Josefa em um momento de desespero, enquanto Raul levanta as mãos em sinal de rendição. Arminda, que faz parte dos moradores, revela seu desinteresse pela propriedade e pela segurança da mãe, dizendo aos assaltantes que podem levar o que quiserem.

A tensão aumenta rapidamente quando Joaquim age de forma agressiva, puxando Arminda e exigindo que ela mostre todos os cômodos da casa. Ao chegarem ao quarto onde a escultura está guardada, Gerluce faz um sinal a Joaquim, indicando que aquele é o lugar certo. Com a arma apontada, Arminda cede e abre a porta, revelando a estátua, que surpreende os invasores.

Misael, então, toma a dianteira. Ele cobre a escultura com uma cortina e, com a ajuda dos comparsas, leva a peça até o carro de Joaquim. A ação é rápida e bem planejada, configurando um momento crucial para a narrativa. Antes de saírem, eles decidem levar Josefa como refém, mostrando o desprezo de Arminda pela mãe, que não demonstra nenhuma preocupação.

Em meio à tensão do assalto, Gerluce afirma que irá acompanhar Josefa, assumindo sua posição protetora. Após a fuga da mansão, o grupo se dirige a um ferro-velho para discutir o destino da obra, mas Gerluce e Josefa são deixadas em um local seguro e conseguem retornar para casa sozinhas, o que promete trazer mais conflitos familiares e agravar a relação com Arminda.

A história irá se aprofundar na tentativa de vender a escultura roubada. Júnior terá um papel importante ao entrar em contato com Feliciano, um personagem que será interpretado por Maciel Silva. Ele ficará responsável por avaliar a escultura e buscar compradores no mercado clandestino de arte.

Sobre a novela, ela combina drama familiar, críticas sociais e elementos de suspense policial. Criada por Aguinaldo Silva e com a colaboração de outros roteiristas, Três Graças marca o retorno do autor à tela da Globo após cinco anos. A narrativa foca em famílias marcadas por segredos, desigualdade e vingança, e conta com uma forte equipe de produção.

Três Graças está programada para ficar no ar até maio de 2026, com um total aproximado de 179 capítulos. A Globo já planejou sua próxima novela, Quem Ama, Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e contará com um elenco estrelado, prometendo mais uma história que busca a identificação com o público. A estreia está prevista para 18 de maio de 2026.