Leandro Brasil, o enigmático personagem de David Junior em ‘Coração Acelerado’

David Junior protagoniza ‘Coração Acelerado’ e traz novas emoções ao público

Atualmente em destaque no quadro "Dança dos Famosos", David Junior se prepara para um novo desafio na televisão. Ele interpreta Leandro Brasil, um técnico de som que chega à cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás, para trabalhar em shows locais. No entanto, sua missão é mais complexa: ele busca resolver um passado cheio de segredos, que só serão revelados ao longo da trama.

Leandro se envolve com a protagonista Agrado, que é vivida por Isadora Cruz. Agrado é uma cantora perseverante que viaja pelo interior de Goiás, se apresentando em pequenas cidades ao lado de sua mãe, Janete, papel interpretado por Letícia Spiller. Juntas, elas vivem de caravanas musicais, mantendo vivo o sonho de Agrado de brilhar no cenário sertanejo. A trama se intensifica quando Agrado forma uma dupla sertaneja com Eduarda, interpretada por Gabz. Esse novo trabalho traz sucesso e exposição, mas também os dilemas e desafios da fama repentina.

A história se entrelaça com a de João Raul, um astro da música vivido por Filipe Bragança. Ele enfrenta uma crise pessoal e profissional no auge de sua carreira, o que gera conflitos em seu relacionamento com Agrado. Entre os obstáculos está Naiane, sua ex-namorada e influenciadora digital, interpretada por Isabelle Drummond, que tenta manipular a situação para afastar Agrado e preservar seu relacionamento.

"Coração Acelerado" foi criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, dando sequência à estratégia da Globo de explorar histórias ligadas à música popular brasileira. A novela mergulha no mundo sertanejo, abordando temas como rivalidades familiares, relacionamentos complicados e disputas nos bastidores da indústria musical. A direção artística é de Carlos Araujo, que se empenha em balancear romance, humor e melodrama na narrativa.

A estreia da novela está agendada para 12 de janeiro de 2026, substituindo a atual trama "Dona de Mim". Com essa nova produção, a emissora mantém seu foco em histórias populares e familiares, especialmente voltadas para as mulheres que buscam se afirmar em um ambiente predominantemente masculino, como o sertanejo.

Além disso, 2026 promete ser um ano especial para David Junior fora da TV aberta. Ele fará parte do elenco do remake de "Dona Beja", uma produção de época para o streaming da HBO Max. Essa nova versão reviverá o clássico exibido pela Rede Manchete em 1986, com David Junior dividindo o protagonismo com Grazi Massafera e outros nomes conhecidos. A trama terá cerca de 40 capítulos e estará disponível no primeiro trimestre de 2026, ampliando a visibilidade do ator em grandes produções durante o mesmo período em que sua nova personagem, Leandro Brasil, ganha destaque na novela "Coração Acelerado".