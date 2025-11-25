Entretenimento

‘Em família com Eliana’ conta com equipe do ‘Domingão’ e ‘Bial’

Eliana. Foto: Divulgação/Globo
'Em Família com Eliana' reúne equipe experiente do 'Domingão' e do 'Conversa com Bial'

A Globo iniciou a pré-produção do novo programa de auditório intitulado "Em Família com Eliana", que será apresentado por Eliana a partir de 2026. A atração vai ao ar nas tardes de domingo, com estreia prevista para 15 de março de 2026, às 12h30. O programa será transmitido diretamente de São Paulo, marcando o retorno da cidade como sede de um dominical da emissora, desde a saída de Faustão em 2021.

Eliana, que reside em São Paulo, contará com uma equipe experiente, reunindo profissionais do "Domingão com Huck" e parte da equipe do "Conversa com Bial". Essa estratégia visa proporcionar um suporte inicial à apresentadora, garantindo que ela tenha a ajuda necessária na concepção e nos testes de quadros, o que facilitará a adaptação ao novo projeto.

A escolha de São Paulo como base de produção está ligada à sua importância no mercado publicitário, essencial para o financiamento desses programas. "Em Família com Eliana" será o segundo programa de auditório a ser gravado na capital paulista, sendo "Altas Horas", apresentado por Serginho Groisman, o primeiro, desde 2000.

Desde a saída de Faustão, em 2021, a Globo havia deslocado suas operações dominicais para o Rio de Janeiro. Com "Em Família com Eliana", a emissora retoma um auditório fixo em São Paulo, colocando a atração em um horário que visa reunir as famílias durante o almoço.

Grade e Objetivos

A estrutura da grade prevê que "Em Família com Eliana" entre no ar às 12h30, logo seguida pelo filme "Temperatura Máxima" às 13h55, que terá como objetivo preparar a audiência para o futebol que será transmitido a partir das 15h30. Esta estratégia já foi utilizada pela emissora em outros momentos.

Inicialmente, o programa está planejado para ser veiculado até dezembro de 2026. Se a audiência e os resultados comerciais forem positivos, há a possibilidade de renovação para 2027, mantendo Eliana no comando.

O desenvolvimento do programa também se focará em ser flexível, ajustando os quadros e segmentos conforme a resposta do público. A emissora monitorará constantemente o desempenho da atração, buscando adaptar-se às preferências dos telespectadores e anunciantes.

Destaque do Programa

Um dos principais quadros do programa será "Minha Família é um Show", inspirado em um formato europeu. Neste quadro, grupos familiares se apresentarão em uma atmosfera leve e descontraída, promovendo um clima de competição amigável. As apresentações deverão destacar histórias emocionantes e proporcionar um espaço para a celebração das relações familiares.

Cada edição contará com a participação de famílias de diversas regiões do Brasil, reforçando a diversidade cultural do país. A proposta é manter um tom de confraternização, evitando a competição agressiva, focando na celebração e na união entre gerações, algo que tradicionalmente funciona bem nas tardes de domingo.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

