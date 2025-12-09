Entretenimento

Globo, Record e SBT registram queda de audiência em 2025

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Globo, Record e SBT encerram 2025 em queda de audiência

Faltando poucas semanas para o fim de 2025, os resultados de audiência na Grande São Paulo revelam um ano difícil para as principais emissoras abertas do Brasil. A Globo, que continua a liderar, encerra o ano com uma média de 10,5 pontos. Esse número representa uma queda de 2% se comparado ao desempenho do ano anterior, 2024.

A Record ocupa a segunda posição, com uma média de 3,9 pontos, também mostrando uma redução de 3%. O SBT, em terceiro lugar, marcou 2,9 pontos, o que significa uma queda de 2% em relação a 2024. Esses resultados foram medidos pela Kantar Ibope, que é uma referência importante no setor de audiência.

As emissoras de médio porte enfrentaram uma situação ainda mais complicada. A TV Cultura registrou apenas 0,3 ponto de audiência e sofreu a maior perda proporcional, com uma queda de 23%. Isso foi considerado bastante significativo, sendo a maior entre as grandes redes abertas do país.

A Band, por sua vez, teve um desempenho de 1,1 ponto, que representa uma retração de 18%. A RedeTV!, empatada com a Cultura, também obteve 0,3 ponto, mas enfrentou uma perda de 13% do seu público em comparação ao ano anterior.

Embora a Globo mantenha a liderança, os dados de 2025 confirmam uma tendência de fragmentação da audiência e um afastamento do público da TV aberta, especialmente em um ano marcado pela forte concorrência de plataformas digitais. Mudanças nos hábitos de consumo, em particular entre os jovens, têm contribuído para essa queda.

O cenário para 2026 promete ser ainda mais competitivo, com um aumento nos investimentos em plataformas de streaming e a necessidade de reestruturação das grade de programação das emissoras tradicionais. Essa perda contínua na audiência linear deve continuar a influenciar as decisões estratégicas dos canais de televisão.

