Rodrigo Fagundes, Maria Ribeiro e Igor Rickli entram em ‘Quem Ama, Cuida’

A nova novela das nove da Globo, intitulada “Quem Ama, Cuida”, está marcada para estrear no dia 18 de maio de 2026, substituindo “Três Graças”. Esta produção é uma das grandes apostas do canal para o horário nobre e promete trazer uma trama recheada de suspense, vingança e discussões sobre justiça.

Recentemente, o elenco da novela foi ampliado com as adições de Rodrigo Fagundes, Maria Ribeiro e Igor Rickli, todos com experiências anteriores nas produções dos autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Fagundes, por exemplo, tem um histórico de colaboração com Claudia, tendo participado de todas as suas novelas anteriores, como “Pega Pega” (2017), “Cara e Coragem” (2022) e “Volta por Cima” (2024).

Maria Ribeiro, que não atua em uma novela da Globo desde 2014, retorna para trabalhar novamente com Carrasco. Sua última participação foi na novela “Império”. Igor Rickli também faz sua volta às produções globais após uma série de trabalhos na Record. A última vez que ele esteve em uma novela da Globo foi há 12 anos, em “Alto Astral”.

A trama de “Quem Ama, Cuida” gira em torno do assassinato de Artur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes, um empresário que é morto na noite em que anuncia à família seu noivado com Adriana, uma jovem cuidadora. Adriana, vivida por Letícia Colin, é injustamente acusada e condenada pelo crime. Após seis anos na prisão, ela sai determinada a se vingar de quem a prejudicou. Durante essa jornada, conta com a ajuda de Pedro, papel de Chay Suede, que acredita na inocência dela.

Além dos novos integrantes, o elenco da novela é robusto, incluindo nomes como Isabel Teixeira, Isabela Garcia, Nathalia Dill, Alexandre Borges, Tony Ramos, Deborah Evelyn, Tony Tornado, Mariana Ximenes, Rosi Campos, Pedro Alves, Henrique Barreira, Dan Stulbach, Flávia Alessandra, Jeniffer Nascimento, Tata Werneck, Agatha Moreira, Tatiana Tiburcio e Mariana Sena.

“Quem Ama, Cuida” promete ser uma narrativa envolvente que explora conflitos familiares e a busca por reparação, detalhes que fazem parte da estratégia da Globo para manter sua dramaturgia atraente no horário nobre.