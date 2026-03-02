Dieta carnívora: descubra os riscos para a saúde

Nas redes sociais, a dieta carnívora está bombando! Influenciadores de toda parte falam sobre como esse estilo alimentar — que coloca a carne no centro do prato — é a solução para perder peso e se sentir bem. Mas, a verdade é que o pessoal da ciência tá preocupado com isso e afirma que seguir essa tendência pode não ser a melhor escolha para a saúde.

Imagina só: pratos gigantes repletos de carne, barra de manteiga como lanche e costelas servidas em tábuas de madeira. Isso é o que alguns adoradores da dieta carnívora estão se alimentando! A Dra. Marcella Garcez, médica nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, ressalta que esse método leva a uma dieta “low-carb” radical, que elimina vegetais em favor de carne, ovos e laticínios — e alguns até consomem quase que exclusivamente carne vermelha.

Embora muitos compartilhem histórias de sucesso sobre emagrecimento rápido, a Dra. Marcella faz um alerta: esse padrão alimentar pode acabar excluindo fibras, vitaminas e outros nutrientes que fazem bem ao corpo. E, no fim das contas, essa dieta respeita mesmo a saúde? Ela não parece tão saudável assim.

Dieta carnívora não favorece um emagrecimento saudável

Quando alguém inicia a dieta carnívora, uma das primeiras “vantagens” que notam é a melhora na digestão, como menos inchaço e gases. Ok, isso pode parecer bom, mas a Dra. Marcella lembra que esses efeitos são só especulações. Quando eliminamos carboidratos, o corpo se vira usando as reservas de glicogênio — que são basicamente reservas de energia nos músculos e fígado. Durante esse processo, você acaba perdendo um monte de água, o que muitas vezes dá a impressão de emagrecimento rápido. Mas, saiba, é só um truque!

Depois de um tempo, o corpo entra em um estado chamado cetose, onde a gordura vira a estrela do show. Isso pode fazer com que algumas pessoas se sintam mais leves e menos famintas no início. Mas a Dra. Marcella enfatiza que a sensação de bem-estar não é apenas por comer carne. O segredo está mesmo em reduzir a quantidade de calorias consumidas, e uma dieta equilibrada, com variedade de alimentos, traz os mesmos resultados sem os perrengues da dieta carnívora.

Fibras são indispensáveis na alimentação

Excluindo as fibras da sua alimentação, você pode acabar enfrentando sérios problemas. A Dra. Marcella destaca que a falta de fibras resulta em constipação e até aumenta o risco de câncer. Elas são essenciais para a saúde, pois ajudam a proteger nosso corpo de doenças cardíacas, diabetes e outras condições sérias. No fim das contas, se você tirar as fibras, tira do seu organismo uma das melhores defesas que ele pode ter.

Prejuízos da dieta carnívora para todo o organismo

Ao eliminar alimentos vegetais da dieta, o corpo também perde uma série de nutrientes essenciais, como a famosa vitamina C. Além disso, antioxidantes e fitonutrientes que ajudam a combater a inflamação e a manter a saúde por muito mais tempo simplesmente não estão presentes.

E não para por aí. O consumo exagerado de proteínas traz um impacto direto nos rins e no fígado. O fígado precisa trabalhar mais para transformar todas as proteínas em ureia — algo que os rins depois filtram. Isso significa estresse para esses órgãos e, a longo prazo, o surgimento de problemas como pedras nos rins!

E vamos falar do cérebro! Dietas ricas em fibras, como a mediterrânea, estão ligadas a um humor mais estável e até à proteção da saúde cerebral. Uma escolha mais equilibrada, com vegetais, pode trazer resultados muito melhores.

A saúde do coração também não escapa. Dietas centradas em carnes vermelhas e processadas — ricas em gorduras saturadas e colesterol — estão ligadas a um aumento do colesterol LDL, um grande vilão para doenças do coração. Aqui, a falta de fibras novamente é uma complicação. Elas são importantes porque ajudam a remover o excesso de colesterol do corpo.

Ilusão da ‘dieta da eliminação’

A simplicidade da dieta carnívora muitas vezes atrai as pessoas que buscam um caminho rápido para emagrecer ou aliviar problemas digestivos. Mas a Dra. Marcella alerta: embora cortar alimentos processados possa trazer algumas melhorias temporárias, a exclusão total de vegetais levanta sérias preocupações a longo prazo. Retirar os ultraprocessados é uma boa, mas não se esqueça de incluir os vegetais na sua alimentação.

Cada escolha no prato conta, e com um pouco de balanceamento, dá para fazer dar certo!