Março azul: conheça 6 sinais do câncer colorretal a observar

Sangue nas fezes, mudança nos hábitos intestinais e cansaço constante. Esses sintomas, que às vezes a gente acha que são só “coisas passageiras”, podem sinalizar algo mais sério: o câncer colorretal. Esse tipo de tumor tem crescido bastante entre pessoas com menos de 50 anos. E durante o Março Azul, um mês dedicado à conscientização sobre essa doença, é bom lembrar que a idade não é um fator que isenta ninguém do risco.

Como a Dra. Maria Ignez Braghiroli, especialista em oncologia, comenta, “a doença não é mais uma exclusividade dos mais velhos”. O que acontece é que estamos vendo um número crescente de jovens descobrindo essa doença, mesmo aqueles que não têm os fatores de risco clássicos. Por isso, é fundamental ficarmos atentos aos sintomas e à história de saúde da família.

Se você olhar os números do Instituto Nacional de Câncer (INCA), vai perceber que o Brasil deve registrar cerca de 53.810 novos casos de câncer colorretal anualmente até 2028. O que pega é que, para quem é mais jovem, o diagnóstico muitas vezes chega em fases avançadas. O nosso estilo de vida tem muito a ver com isso: a alimentação cheia de alimentos ultraprocessados, a falta de exercícios, o excesso de peso e o consumo de álcool e tabaco estão entre os principais culpados.

Sinais de alerta do câncer colorretal

Fica a dica: fique de olho em alguns sinais que podem parecer bobos, mas não devem ser ignorados:

Sangue nas fezes ou sangramento pelo ânus: mesmo que ocorra de vez em quando, é preciso investigar. Mudança persistente no hábito intestinal: isso inclui diarreia ou prisão de ventre que não melhoram, além de fezes mais finas. Dor ou desconforto abdominal frequente: se você sente cólicas, inchaço ou dor contínua sem explicação, é hora de procurar ajuda. Sensação de evacuação incompleta: aquela impressão de que seu intestino não esvaziou completamente. Perda de peso sem explicação: emagrecimento involuntário é um sinal para ficar alerta. Fraqueza, cansaço excessivo e anemia: esses sintomas podem ser indicação de perda crônica de sangue pelo intestino.

A Dra. Braghiroli enfatiza que não devemos normalizar sintomas como sangramentos e alterações nos hábitos intestinais, independentemente da nossa idade. Buscar diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença.

Prevenção do câncer colorretal

A boa notícia é que o câncer colorretal está entre os tumores mais preveníveis. Aproximadamente 90% dos casos surgem a partir de pólipos benignos, que podem ser detectados e removidos durante a colonoscopia. As sociedades médicas recomendam que o rastreamento comece aos 45 anos para quem não tem fatores de risco, e antes disso, para quem possui histórico familiar.

Adotar hábitos saudáveis também ajuda muito. Alimentar-se bem, incluindo fibras na dieta, praticar atividades físicas regularmente, controlar o peso, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool são maneiras eficazes de reduzir o risco. Em Março Azul, é um lembrete importante: ignorar sintomas pode atrasar o diagnóstico. E no caso do câncer colorretal, o tempo realmente conta.