Rodrigo Bocardi estreia no Show do Milhão após saída da Globo

Rodrigo Bocardi. Foto: Reprodução/YouTube
Rodrigo Bocardi retorna à TV aberta no Show do Milhão após saída da Globo

Rodrigo Bocardi está de volta à televisão aberta. As gravações do Show do Milhão Celebridades começaram nos estúdios do SBT em São Paulo. Esse retorno acontece quase um ano após sua saída da Globo, onde trabalhou por 25 anos. No novo formato do programa, apresentado por Patrícia Abravanel, o jornalista se junta a um time de celebridades nas noites de domingo.

A participação de Bocardi no programa marca sua primeira aparição em uma emissora de TV aberta desde que deixou a Globo em janeiro de 2025. Sua saída foi envolta em polêmica, com a emissora alegando que ele teria descumprido normas éticas internas. Após uma investigação pelo setor de compliance, a decisão de desligá-lo foi tomada. Bocardi, no entanto, negou as acusações e afirmou estar ciente de suas ações.

Além de Rodrigo Bocardi, o humorista Wellington Muniz, famoso por seu personagem Ceará, que imitava Silvio Santos no programa Pânico na TV, também faz parte do elenco das gravações.

A inclusão do formato com celebridades visa atrair o interesse do público antes do retorno do programa com participantes anônimos, que está previsto para o primeiro semestre de 2026. Essa estratégia do SBT procura revitalizar a audiência do game show, um dos quadros mais populares do Programa Silvio Santos.

Essa nova fase na carreira de Rodrigo Bocardi representa uma chance de reconquistar a visibilidade na TV aberta. Inicialmente, havia expectativa de que ele fosse contratado para o SBT News, o canal de notícias da emissora, mas ele decidiu estrear na área de entretenimento, demonstrando assim flexibilidade em sua trajetória profissional.

O Show do Milhão Celebridades consiste em um quiz de perguntas e respostas, onde os participantes competem por prêmios em dinheiro. O formato que envolve celebridades costuma atrair bastante audiência, equilibrando conhecimento geral com momentos de diversão.

A presença de nomes conhecidos como Bocardi e Wellington Muniz é parte da estratégia do SBT para aumentar a audiência nas disputadas noites de domingo. Com a Petrobras como patrocinadora oficial, o programa garante visibilidade à marca em uma das principais atrações da grade da emissora.

Os quatro episódios planejados para dezembro prometem movimentar o mercado audiovisual brasileiro e trazer à tona novas discussões sobre a carreira de Rodrigo Bocardi.

