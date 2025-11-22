Isabela Garcia retorna à Globo em papel central em ‘Quem Ama Cuida’

A nova novela das nove da Globo, intitulada "Quem Ama Cuida," marcará o retorno da atriz Isabela Garcia à emissora, onde ocupa um papel importante na trama. A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto e dirigida por Amora Mautner, tem previsão de estreia para o dia 18 de maio de 2026. Isabela não participava de novelas da Globo desde "O Sétimo Guardião," exibida em 2018. Nesta nova produção, ela dividirá a cena com Letícia Colin, que será a protagonista, Adriana.

Com uma carreira que começa desde os quatro anos, Isabela Garcia é uma figura conhecida na dramaturgia brasileira, tendo participado de diversas novelas de sucesso, como "Água Viva," "Celebridade," e "Lado a Lado." Seu retorno em uma posição de destaque nas novelas das nove demonstra a estratégia da Globo de resgatar artistas consagrados para fortalecer seu elenco.

"Quem Ama Cuida" substituirá "Três Graças" e dará continuidade à tradição das novelas das nove, que costumam apresentar melodramas carregados de reviravoltas e histórias intensas. A nova produção contará com um elenco renomado, incluindo grandes nomes como Tony Ramos, Antonio Fagundes, Isabel Teixeira, Mariana Ximenes, entre outros, que já têm uma relação de trabalho estabelecida com Walcyr Carrasco.

O enredo gira em torno de Adriana, uma cuidadora de idosos que se depara com desafios a partir de seu emprego com Rogério Brandão, interpretado por Antonio Fagundes. Rogério, um milionário de temperamento complexo, acaba se rendendo à dedicação de Adriana, formando com ela uma ligação profunda. No entanto, ao anunciar planos de casamento e a intenção de deixar seus bens para a cuidadora, Rogério é assassinado, colocando Adriana no centro de uma investigação que a transforma em principal suspeita.

Com seu caminho repleto de injustiças, Adriana é condenada por um crime que não cometeu e, ao longo de seis anos de prisão, decide reescrever sua história ao sair. Nesse processo, ela encontra um inesperado aliado: Pedro, o filho do advogado que participou de sua condenação, que se junta a ela para desvendar a verdade e se vingar daqueles que a prejudicaram.

A trama promete uma rica exploração das complexidades familiares ligadas à fortuna de Rogério e dos conflitos que surgem entre lealdade e interesses pessoais. Além disso, os temas abordados na novela refletem questões sociais, como a percepção do trabalho das cuidadoras e as falhas do sistema judicial.

Com uma narrativa que envolve vingança e dilemas morais, "Quem Ama Cuida" pinta um quadro provocativo, mantido por um mix de melodrama e suspense, que espera conquistar o público e garantir bons índices de audiência para a emissora.