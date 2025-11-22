Joélly pressiona Samira por remédios em ‘Três Graças’

Uma nova reviravolta promete agitar os próximos capítulos da novela “Três Graças”. Joélly, interpretada por Alana Cabral, retorna ao núcleo de Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, com uma proposta dramática que combina chantagem emocional e uma necessidade urgente. A jovem exige que a chef Samira ajude a financiar os caros medicamentos de Lígia, papel de Dira Paes, em troca da entrega definitiva do bebê que teve com Raul, interpretado por Paulo Mendes.

A situação se agrava após um momento crítico nas ruas da Chacrinha, onde Lígia passa mal e é socorrida por Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira. O episódio revela a dura realidade da família: os medicamentos realmente necessários já se esgotaram, e sem acesso ao tratamento, a saúde de Lígia se deteriora rapidamente. Essa situação empurra Joélly para uma decisão desesperada, movida pela vontade de salvar a avó.

Para buscar ajuda, Joélly liga para Samira e marca um encontro. O que começa como um simples pedido logo se transforma em uma negociação astuta. Com uma maturidade surpreendente para sua idade, Joélly apresenta à chef as embalagens dos medicamentos e explica a urgência: “Nem é para mim que quero pedir, mas é um remédio caro que salvará a vida da minha avó, e não temos como comprar”.

Samira, inicialmente aturdida, responde assustadora ao ver os altos preços dos medicamentos: “Esse remédio custa caríssimo!”. Mas Joélly insiste e propõe seus termos: “Quero que você mande entregar três vidros desse remédio na nossa casa todo mês, a partir de amanhã, como parte do que o casal vai pagar pelo meu bebê. E quero que faça isso sem que ninguém descubra quem mandou”.

### O Drama dos Medicamentos Falsos

A questão dos medicamentos adulterados é um dos principais temas de “Três Graças”. Enquanto Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, se empenha para expor um esquema criminoso liderado por Arminda, vivida por Grazi Massafera, sua mãe, Lígia, enfrenta as consequências da falta de acesso a tratamentos adequados.

A doença pulmonar de Lígia exige uso contínuo de medicamentos caros, uma realidade que muitos brasileiros enfrentam ao depender de tratamentos crônicos. A disparidade entre os remédios falsificados e os genuínos evidencia a cruel desigualdade social e a exploração dos mais vulneráveis na sociedade.

A proposta de Joélly, apesar de surgir do desespero, proporciona um alívio temporário para a família. A entrega mensal dos medicamentos representa uma questão de vida ou morte para Lígia e também solidifica o acordo de adoção do bebê com Herculano e Lena.

### Sobre a Novela

“Três Graças”, criada por Aguinaldo Silva com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, marca o retorno do autor à televisão após cinco anos. A direção é de Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Desde sua estreia em 20 de outubro de 2025, a novela se destaca na audiência, com média de 21,8 pontos na Grande São Paulo, equivalente a cerca de 1,7 milhão de residências na região metropolitana.

A novela deve continuar no ar até maio de 2026, totalizando cerca de 179 capítulos. Já se sabe que a próxima novela, intitulada “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco, estreará em 18 de maio de 2026, reunindo um elenco de destaque, reforçando a estratégia da emissora em apresentar produções de grande apelo popular.