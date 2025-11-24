Roberto Carlos traz João Gomes e Sophie Charlotte a Gramado

Roberto Carlos Grava Especial de Fim de Ano em Gramado

Pela primeira vez, o especial de fim de ano de Roberto Carlos será gravado em Gramado, na Serra Gaúcha. A atração, que já faz parte das tradições natalinas brasileiras, será exibida na TV Globo no dia 23 de dezembro e terá como tema "Noite Feliz".

Os preparativos incluem um palco montado no Serra Park, onde o cantor receberá uma mistura de convidados de diferentes gêneros e gerações. Estão confirmados João Gomes, Sophie Charlotte, Fafá de Belém, Supla e Jorge Ben Jor. Este ano, o especial promete proporcionar um clima natalino, resgatando a memória afetiva dos espectadores e apresentando grandes sucessos de Roberto Carlos.

A gravação está agendada para o dia 12 de dezembro, às 21h. A escolha de Gramado, um destino turístico famoso pelas festividades de fim de ano, traz um frescor visual à atração, enriquecido por cenários iluminados que remetem ao Natal, mantendo a tradição que envolve o programa há décadas.

A produção é liderada por Maiana Timoner e Rodrigo Tápias, com direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo. O foco é reforçar a identidade musical do especial, enquanto se busca uma conexão com novos públicos. Isso é parte de uma estratégia para modernizar a atração, que faz parte do núcleo de musicais da Globo.

Convidados Misturam Estilos e Gerações

João Gomes, um dos mais novos talentos da música brasileira, fará sua estreia ao lado de Roberto Carlos. O cantor pernambucano, conhecido por suas baladas de piseiro, deve apresentar alguns sucessos, simbolizando uma interligação entre as novas gerações e a audiência tradicional do programa.

A atriz Sophie Charlotte, protagonista da novela "Três Graças", também retorna ao especial. Ela e Roberto Carlos gravaram juntos a canção "Proposta", que integra a trilha sonora da novela, promovendo uma sinergia entre a teledramaturgia e a música da emissora. A presença de Charlotte busca potencializar a conexão do programa com os fãs da novela.

Fafá de Belém, Supla e Jorge Ben Jor completam o time de convidados. Roberto Carlos já trabalhou recentemente com Jorge Ben Jor, reforçando a parceria entre esses ícones da música brasileira. Fafá e Supla trazem uma diversidade de estilos, do pop rock à música romântica, ao palco, criando um repertório rico que mistura clássicos do Rei e canções natalinas.

Tradição e Futuro

O especial "Noite Feliz" também é significativo em um contexto recente, onde houve especulações sobre a continuidade do formato. Porém, a TV Globo renovou o contrato com Roberto Carlos por mais três anos, garantindo a exibição do programa até pelo menos 2027, levando em conta sua história de sucesso em audiência e seu simbolismo na televisão brasileira.

Desde sua estreia em 1974, o especial se tornou um dos programas mais duradouros da TV, com apenas algumas interrupções em sua trajetória. Ele não foi exibido em 1999, após a morte de Maria Rita, esposa do cantor, e em 2020 devido à pandemia de Covid-19, quando a emissora optou por uma edição com imagens de shows anteriores. O programa completou 50 anos em 2024, com uma gravação no Allianz Parque, em São Paulo, marcando um novo capítulo em sua história.

Com a nova gravação em Gramado, a emissora sinaliza que pretende manter viva essa tradição, adaptando-se às novas demandas do público e ao competido cenário atual da televisão e do streaming.