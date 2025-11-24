Juliana Paes falha em retorno à Globo para nova novela

A atriz Juliana Paes não fará parte do elenco da nova novela das nove da TV Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”. As negociações entre a atriz e a emissora não avançaram devido a conflitos de agenda. Juliana tem compromissos profissionais já acertados até 2026, incluindo a gravação da segunda temporada da série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, que ocorrerá ao longo do próximo ano.

O último trabalho da atriz na Globo foi em um papel na primeira fase do remake de “Renascer”, exibido em 2024, onde interpretou Jacutinga, uma cafetina. Essa participação significou um retorno ao horário nobre, mas foi pontual, levando em conta a sua nova forma de relacionamento profissional com a emissora. A recusa da atriz em participar da novela na reta final de “Renascer” também se deveu a conflitos de agenda, o que acaba reforçando sua atual decisão.

Juliana e o autor Walcyr Carrasco têm uma longa história de colaboração na teledramaturgia brasileira. Juntos, eles produziram sucessos como “Gabriela”, de 2012, e “A Dona do Pedaço”, de 2019, onde Juliana interpretou a famosa Maria da Paz. Walcyr desejava reunir a atriz novamente em “Quem Ama Cuida”, mas os compromissos da atriz impediram essa colaboração.

“Quem Ama Cuida” tem uma trama marcada por assassinato, condenação e vingança. A história gira em torno de Rogério Brandão, um milionário interpretado por Antonio Fagundes, que enfrenta problemas em sua família, mais interessada em seu patrimônio do que em seu bem-estar. Após decidir se casar com a cuidadora de idosos Adriana, vivida por Letícia Colin, e torná-la herdeira de sua fortuna, Rogério é assassinado na mesma noite. Adriana acaba sendo condenada injustamente pelo crime e, após seis anos na prisão, se une a Pedro, filho do advogado que a processou, para buscar vingança contra aqueles que a incriminaram.

O papel da vilã da novela será interpretado por Isabel Teixeira, que ganhou destaque em “Pantanal”. Ela fará parte da família de Rogério e aumentará a tensão pela disputa da herança após o assassinato.

O elenco da novela é extenso e conta com nomes como Tony Ramos, Isabela Garcia, Mariana Ximenes, Sergio Guizé, Bianca Bin, Elizabeth Savala, Agatha Moreira, Rainer Cadete e Jeniffer Nascimento. “Quem Ama Cuida” será exibida na faixa das 21h, com estreia marcada para 18 de maio de 2026, logo após o término da atual novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva.